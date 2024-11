CPI das bets convoca Deolane, Jojo, Safadão, Gkay e Tirullipa

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal, que investiga os sites de apostas, aprovou, nesta terça-feira (19), 168 requerimentos que permitirão o avanço do colegiado.

Uma das medidas aprovadas foi a convocação de notáveis, como o cantor Wesley Safadão, o humorista Tirullipa e as influenciadoras Deolane Bezerra e Jojo Todynho

A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) falou sobre a importância de coletar depoimentos dos envolvidos com a promoção de plataformas de apostas virtuais.

Sua participação é essencial para entender como figuras influentes ajudam a expandir o mercado de apostas e se elas estão cientes dos possíveis danos econômicos e sociais que essa atividade pode causar.

Deolane Bezerra, alvo das investigações, foi presa em setembro pela Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que apura um esquema de lavagem envolvendo jogos ilegais. O senador Izalci Lucas (PL-DF) foi quem requereu a convocação da influenciadora, sugerindo que ela deponha na condição de testemunha.

– Deolane pode esclarecer como influenciadores têm sido utilizados por plataformas de apostas para atrair consumidores. Pode também fornecer detalhes sobre a rede de influenciadores que promoveu plataformas sob investigação – afirmou Izalci.

Além de Deolane, sua mãe, Solange Alves Bezerra, e sua advogada, Adélia Soares, também foram convocadas pelo colegiado.

Outros nomes de projeção também foram aprovados para prestar esclarecimentos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e a atriz e influenciadora Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, popularmente conhecida como Gkay. Representantes das maiores empresas de apostas, Blaze e Bet Nacional, também serão convocados.

Autoridades públicas tiveram suas convocações substituídas por convites. Dentre os nomes estão Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União, e Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

*Com informações Agência Senado



Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Video do Instagram @jojotodynho; Foto: Leo Franco/AgNews; Foto: Vitor Pereira / AgNews; Foto: Reprodução/YouTube The Noite com Danilo Gentili