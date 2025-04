Cruzeiro tem pior início de ano do século em 2025; compare

Apesar de contratações badaladas e alto investimento no futebol, equipe vive longa crise técnica e ainda não conseguiu emplacar bons resultados na temporada

Lucas Barbosada Itatiaia

O início de temporada do Cruzeiro é desesperador para a torcida. Apesar de o clube ter feito grandes contratações e possuir uma folha salarial superior a R$ 20 milhões, o time não consegue emplacar e acumula maus resultados.

A fase ruim de 2025 fica ainda mais evidente quando comparada com anos anteriores. Um levantamento feito pela Itatiaia mostra que a equipe cruzeirense vive seu pior começo de temporada após os primeiros 18 jogos, considerando todo o século XXI.

Cruzeiro no século XXI após os 18 primeiros jogos do ano

O atual time cruzeirense tem 37% de aproveitamento em 2025. O técnico Fernando Diniz, que abriu a temporada, teve 44,4% em três jogos (uma vitória, um empate e uma derrota), enquanto o interino Wesley Carvalho fez 58,8% em quatro partidas (duas vitórias, um empate e uma derrota).

Leonardo Jardim, contratado em fevereiro como grande esperança para colocar o time nos trilhos, também tem resultados ruins e amarga um aproveitamento de 27,2% (duas vitórias, três empates e seis derrotas).

Os inícios nas temporadas de 2023, ano em que a equipe jogou a Série A pela primeira vez desde o retorno, e 2021, segundo ano do clube na Série B, são os que mais se aproximam do mau começo atual.

O melhor início do Cruzeiro no século, em 18 jogos, foi na temporada 2011, com 87% de aproveitamento sob o comando de Cuca. O time chegou a ganhar a alcunha de “Barcelona das Américas” pelo início arrasador na Libertadores, mas acabou sendo um fiasco no restante da temporada e por muito pouco não caiu no Brasileirão.

2025

8 derrotas

5 vitórias

5 empates

37% de aproveitamento

2024

4 derrotas

6 empates

8 vitórias

55,5% de aproveitamento

2023

7 derrotas

3 empates

8 vitórias

50% de aproveitamento

2022

5 derrotas

1 empate

12 vitórias

68,5% de aproveitamento

2021

7 derrotas

3 empates

8 derrotas

50% de aproveitamento

2020

10 vitórias

4 derrotas

4 empates

62,9% de aproveitamento

2019

14 vitórias

4 empates

85,1% de aproveitamento

2018

13 vitórias

2 derrotas

3 empates

77,7% de aproveitamento

2017

14 vitórias

4 empates

85,1% de aproveitamento

2016

11 vitórias

5 derrotas

2 empates

70,3% de aproveitamento

2015

3 derrotas

6 empates

9 vitórias

61,1% de aproveitamento

2014

13 vitórias

2 derrotas

3 empates

77,7% de aproveitamento

2013

16 vitórias

1 empate

1 derrota

64,8% de aproveitamento

2012

11 vitórias

2 empates

5 derrotas

64,8% de aproveitamento

2011

15 vitórias

2 empates

1 derrota

87% de aproveitamento

2010

12 vitórias

2 empates

4 derrotas

70,33% de aproveitamento

2009

12 vitórias

5 empates

1 derrota

75,9% de aproveitamento

2008

13 vitórias

1 derrota

4 empates

79,6% de aproveitamento

2007

3 derrotas

4 empates

11 vitórias

68,5% de aproveitamento

2006

11 vitórias

5 empates

2 derrotas

70,3% de aproveitamento

2005

12 vitórias

4 empates

2 derrotas

74% de aproveitamento

2004

11 vitórias

4 derrotas

3 empates

66,6% de aproveitamento

2003

14 vitórias

4 empates

74% de aproveitamento

2002

13 vitórias

2 derrotas

3 empates

77,7% de aproveitamento

2001

11 vitórias

1 derrota

6 empates

72,2% de aproveitamento

Próximos jogos do Cruzeiro em 2025

Cruzeiro x Vasco (27/04, às 18h30) – Parque do Sabiá, em Uberlândia – Série A

(27/04, às 18h30) – Parque do Sabiá, em Uberlândia – Série A Cruzeiro x Vila Nova-GO (01/05, às 21h30) – Mineirão, em Belo Horizonte – Copa do Brasil

(01/05, às 21h30) – Mineirão, em Belo Horizonte – Copa do Brasil Cruzeiro x Flamengo (04/05, às 18h30) – Mineirão, em Belo Horizonte – Série A

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro