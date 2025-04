Bia Haddad perde batalha contra Bencic, que vai às oitavas do Madrid Open

Suíça ganhou por 2 sets a 1 e vai enfrentar a americana Coco Gauff

Gustavo Abraãoda CNN

Chegou ao fim a campanha da brasileira Beatriz Haddad Maia no Madrid Open. Um dia depois de vencer as chinesas Xinyu Wang e Saisai Zheng na estreia das duplas femininas do Madrid Open ao lado da alemã Laura Siegemund, a paulistana foi eliminada na disputa individual.

Na manhã deste sábado (26), Bia Haddad fez partida equilibrada, longa e difícil, mas acabou caindo para a suíça Belinda Bencic, pelo WTA 1.000 disputado em quadras de saibro. A brasileira perdeu o primeiro set, melhorou, foi mais agressiva, venceu o segundo set e chegou a ter 4 a 1 no set decisivo, mas acabou perdendo por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 7/6 (2)), em 3 horas, 3 minutos e 47 segundos na quadra 4 da Caja Mágica de Madrid, na Espanha.

Próximos desafios

Bencic terá uma verdadeira “pedreira” nas oitavas de final. A suíça vai enfrentar a americana Coco Gauff, que vem de vitórias sobre a conterrânea Ann Li e a ucraniana Dayana Yastremska e aparece no quarto lugar do ranking mundial — dia e horário ainda serão confirmados. Quem passar, cabe destacar, já sabe que vai encarar a vencedora do duelo entre a russa Mirra Andreeva e a ucraniana Yulia Starodubtseva.

Agora, a brasileira mira a disputa pelas duplas femininas. Bia Haddad e Siegemund vão desafiar as russas Diana Shnaider e, curiosamente, Mirra Andreeva. O jogo, válido pela fase de oitavas de final, será disputado neste domingo (27)

Photo by Sarah Stier/Getty Images