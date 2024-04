Déficit em conta corrente chega a US$ 4,37 bi, diz Banco Central

O Banco Central divulgou nesta quinta-feira (4) que o país registrou um déficit em transações correntes de 4,373 bilhões de dólares em fevereiro. Com isso, o déficit acumulado nos últimos 12 meses atingiu o equivalente a 1,11% do Produto Interno Bruto (PIB). Em comparação, em fevereiro de 2023, o saldo das transações correntes tinha sido negativo em 4,355 bilhões de dólares.

Esse déficit acontece quando a soma das balanças comercial e de serviços e de transferências unilaterais do balanço de pagamentos mostra um resultado negativo.

No decorrer do mês, os investimentos diretos no país totalizaram 5,012 bilhões de dólares. Já a conta de renda primária registrou um déficit de 4,249 bilhões de dólares em fevereiro, comparado ao rombo de 4,592 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, o déficit na conta de serviços atingiu 3,669 bilhões de dólares em fevereiro, em comparação com os 2,149 bilhões de dólares registrados no mesmo mês do ano anterior.

A balança comercial registrou um superávit de 3,440 bilhões de dólares em fevereiro, superando os 2,247 bilhões de dólares alcançados no mesmo mês de 2023.

De acordo com o Banco Central , as exportações de bens totalizaram 23,9 bilhões de dólares, enquanto as importações atingiram 20,4 bilhões de dólares. Esses números representam aumentos de 12,2% e 7,3%, respectivamente, em comparação com fevereiro de 2023.

Já as despesas líquidas de lucros e dividendos, relacionadas aos investimentos diretos e em carteira, alcançaram 2,9 bilhões de dólares, em comparação com os 2,5 bilhões registrados em fevereiro de 2023.

Enquanto isso, as despesas líquidas com juros totalizaram 1,4 bilhão de dólares, representando uma redução de 35,3% em relação ao resultado de fevereiro de 2023, influenciadas por despesas brutas menores em operações intercompanhia.

Fonte: IG/Foto: Agência Brasil