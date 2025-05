Desbaratada e presa quadrilha especializada em roubo de carro-forte no sul do Pará. Ação é da PM.

Uma operação coordenada pela 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME), com apoio do 39º Pelotão da Polícia Militar de Pau D’Arco, resultou na prisão de uma quadrilha especializada em roubo de carro-forte. A ação realizada ontem, segunda-feira, 05, ocorreu na região entre os municípios de Floresta do Araguaia, Pau D’Arco e Redenção, no sul do Pará.

A ocorrência teve início quando a guarnição da operação Sefa, em Floresta do Araguaia, observou uma caminhonete, sem placas, empreendendo fuga logo após a saída da balsa em direção ao município. A informação foi repassada às demais equipes, que intensificaram as abordagens ao longo da BR-155.

Durante as diligências, uma equipe do 39º PEL abordou um motociclista portando duas placas de caminhonete. Ao ser questionado, ele confessou que as placas seriam entregues ao grupo criminoso responsável pela fuga em Floresta do Araguaia. O suspeito também apontou a localização da quadrilha em uma chácara às margens do Rio Pau D’Arco.

O comandante-geral da a Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, falou sobre as apreensões e parabenizou a equipe pelo trabalho. “Acabamos de prender em Redenção uma quadrilha especializada em roubo a banco, seis elementos presos a princípio, ocorrência indo em andamento, explosivos, armamento pesado, fuzis, inclusive calibre .50 e a gente fica muito feliz de ver a tropa do CPR-5 Redenção. Parabéns aí coronel Alves, toda a sua equipe motivada, preparada e atuando para prevenir a criminalidade em todo o estado. Parabéns a todos, vamos continuar a ocorrência indo em andamento, onde evoluir com mais prisões e a gente fica muito feliz de dar essa notícia ao povo”, finalizou o comandante.

Com base nas informações, as guarnições da 2ª CIME e do 39º PEL/7º BPM montaram uma operação tática e realizaram o cerco ao local. No confronto, nove criminosos foram presos em flagrante. Foram apreendidas três pistolas, dois fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre .50 — armamento de uso restrito — além de cartuchos de diversos calibres, explosivos, cordéis detonantes, uma motocicleta e a caminhonete utilizada na fuga, que possuía registro de roubo.

As investigações continuam nos municípios de Pau D’Arco, Redenção e Floresta do Araguaia, para identificar e capturar outros envolvidos na organização criminosa.

A ação no local foi liderada pelo comandante da 2ª CIME, Capitão PM Leymir, e pelo comandante do 39º PEL. A operação contou ainda com a supervisão e coordenação do Comando de Missões Especiais (CME), coronel Mariuba.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias