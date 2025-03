Dia Internacional da Mulher: Usinas da Paz é referência no atendimento as mulheres no estado do Pará

As Usinas da Paz (UsiPaz) tem se destacado como uma referência no atendimento ás mulheres no Pará, oferecendo suporte essencial em diversas áreas, como saúde, qualificação profissional, cultura, e bem-estar. Criadas para atender comunidades periféricas, essas unidades não apenas garantem acesso a serviços gratuitos, mas também promovem, autonomia, segurança e inclusão social.

Transformando vidas e oportunidades

Mulheres de diferentes idades e realidades encontram nas Usinas da Paz um espaço de acolhimento e crescimento. Seja por meio de cursos profissionalizantes, atividades esportivas ou atendimento psicológico, a presença feminina tem sido marcante nesses espaços. Em 2024, cerca de 68% do público atendido foi composto por mulheres, evidenciando a demanda e a importância desses serviços.

Serviços e Impacto Social

As Usinas da Paz têm se destacado como um modelo de atendimento e acolhimento para mulheres no Pará. Essas unidades multifuncionais oferecem serviços essenciais para a população, com um olhar especial para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, incluindo vítimas de violência doméstica.

Espalhadas por diversos bairros de Belém e em outras cidades paraenses, as Usinas da Paz funcionam como centros comunitários onde as mulheres encontram apoio psicológico, assistência jurídica e cursos profissionalizantes. Esses serviços são fundamentais para promover autonomia financeira e social, permitindo que muitas mulheres rompam ciclos de violência e dependência.

Um dos diferenciais do atendimento é a abordagem humanizada, que envolve parcerias com órgãos como a Delegacia da Mulher e a Defensoria Pública. Além disso, projetos voltados a saúde feminina, como exames preventivos e palestras educativas, também fazem parte da programação das Usinas.

Mulheres que passaram pelo atendimento nas Usinas da Paz relatam a importância desse suporte em momentos críticos de suas vidas. “Eu não sabia a quem recorrer, e aqui encontrei ajuda para recomeçar”, conta dona Joana Oliveira, que procurou atendimento após sofrer violência doméstica.

Com um modelo inovador e inclusivo, as Usinas da Paz se consolidam como referência na proteção e no empoderamento feminino no Pará, mostrando que políticas públicas bem estruturadas, podem transformar realidades e oferecer novas perspectivas para milhares de mulheres.

