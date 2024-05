Economia: saiba onde trocar gratuitamente lâmpadas convencionais pelas de led em Belém e Ananindeua

Caravana da Equatorial Pará é realizada nos municípios com este e outros serviços que ajudam os clientes a economizarem na fatura de energia.

Nesta semana, bairros de Belém e Ananindeua recebem o E + Caravana com troca de troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por led. A iniciativa é realizada na capital paraense no bairro Parque Verde e Tapanã, e, em Ananindeua, no bairro Centro. Durante as ações, os clientes também podem fazer o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta e solicitar outros serviços que podem ser encontrados em uma agência de atendimento. Além disso, exclusivamente no bairro do Tapanã, terá negociação de débitos.

Para realizar a troca de lâmpadas, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas e garantir economia de até 80% na iluminação residencial. A iniciativa é realizada por meio do Programa de Eficiência Energética, da Equatorial Pará, e visa incentivar o consumo sustentável.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, as ações da E+ Caravana aproximam ainda mais a Equatorial dos clientes. Ele destaca, também, que a inciativa é itinerante e a cada semana está em bairros diferentes da Região Metropolitana de Belém.

“Com essa iniciativa levamos diversos da Equatorial para mais perto do cliente. Sabemos que nem todos conseguem ter tempo durante a semana para se deslocarem até uma agência, então, estamos facilitando, levando nossos serviços até as comunidades. É sempre um sucesso”, afirma Taveira.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 20 a 24 de maio

Hora: das 8h às 12h

Serviços: troca de lâmpadas e cadastro na tarifa social

2 – E+ Caravana – Belém (Tapanã)

Onde: Associação de Moradores do Residencial Cabano (Residencial Cabano, rua Três, Nº 321)

Quando: 20 a 24 de maio

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social

3 – E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 20 a 24 de maio

Hora: das 8h às 12h

Serviços: troca de lâmpadas e cadastro na tarifa social