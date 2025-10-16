Educação infantil do Marajó contará com mais duas creches

Os municípios de Soure e Salvaterra, na região do Marajó, ganharão mais duas unidades do Programa “Creches Por Todo o Pará”, reforçando a educação infantil no arquipélago. As obras foram visitadas pela vice-governadora Hanna Ghassan nesta quinta-feira, 16, encerrando sua agenda na região.

“No Marajó, a construção das creches está a todo vapor. Agora, é preparar as entregas. São obras que vão mudar a vida das nossas crianças da região, com mais educação de qualidade e suporte para as famílias”, ressaltou a vice-governadora do Pará.

Em Salvaterra, o investimento é de R$ 4,25 milhões. A obra já está com 95% dos serviços concluídos e a previsão de entrega é para dezembro deste ano. Já em Soure, o investimento é de R$ 4,12 milhões, e as obras estão 80% executadas.

Cada creche terá capacidade para atender 200 crianças, de zero a cinco anos. Os espaços contam com salas multiuso e dos professores; banheiros infantis, adultos e adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD); sala de amamentação; lactário; fraldário; pátio coberto; playground; redário; horta; jardim; além de cozinha, refeitório, rouparia, despensa, secretaria, direção, depósito e vestiário para os servidores.

Ao oferecer acolhimento, segurança e ensino de qualidade para as crianças, as novas creches possibilitarão que muitas mães possam retornar ao mercado de trabalho, favorecendo a geração de emprego e renda para as famílias locais.

A região do Marajó já dispõe de uma creche entregue pelo governo do Estado ao município de Melgaço e, agora, será beneficiada com mais duas unidades, com entregas previstas entre dezembro deste ano e o início de 2026, ampliando de forma significativa o atendimento à educação infantil na região.

Durante a semana, a vice-governadora também vistoriou outras três unidades em andamento, localizadas em Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari e Ponta de Pedras, todas em ritmo acelerado de execução.

Até o momento, o Estado já entregou creches em Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção, Cumaru do Norte, Almeirim, Bannach, Melgaço, Curuçá, Marabá e Igarapé-Açu, impactando positivamente a vida de mais de duas mil famílias paraenses.

O Programa “Creches Por Todo o Pará” prevê a construção de 150 unidades em diversas regiões do Estado. É uma ação inédita do governo do Estado, com investimento superior a R$ 400 milhões.

