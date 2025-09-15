segunda-feira, setembro 15, 2025
Educação teve agenda positiva de compromissos com Helder e o ministro Camilo Santana

Projeto de lei sobre a carteira federada para professor, aprovado pelo Congresso Nacional, teve a sansão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante agenda de compromissos em Belém com o governador Helder Barbalho (MDB) e o deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), o qual se fez porta-voz do pacote de benefícios para o setor educacional no Estado do Pará.

Segundo Faleiro, trata-se de uma dignidade para o professor e a professora que agora têm como se identificar a exemplo do médico, do advogado, do jornalista e vários outros profissionais cujas categorias são reconhecidas a nível federal.

O deputado também anunciou o apoio a quatro núcleos de educação no Estado do Pará, sendo um em Belém, outro em Marabá, outro em Santarém e o último em Breves, na Região de Integração do Marajó.

Além disso, acrescentou Airton Faleiro, estão sendo adquiridos computadores para melhorar o trabalho de professores e professoras, “dando melhores condições para quem vai estudar e para quem vai transmitir o conhecimento”, acrescentou.

Na oportunidade, Faleiro aproveitou para lembrar os investimentos na Educação já feitos pelo governo federal Brasil afora, mais, especialmente, no Estado do Pará, com o “pé de meia”, os cinco institutos federais de educação, o campus da Ufopa, as creches do PAC e as escolas em tempo integral. “Só temos a ganhar com toda essa avalanche de investimentos que vêm beneficiar a nossa população paraense”, disse o parlamentar.

