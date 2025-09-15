segunda-feira, setembro 15, 2025
Desde 1876
Filme “Malês” tem pré-estreia em Belém com presença de Antônio Pitanga

Belém recebe nesta terça-feira (16) a pré-estreia do filme Malês, dirigido pelo ator e cineasta Antônio Pitanga. A sessão será no Cine Líbero Luxardo, no Centur, a partir das 19h30, e contará com a presença do diretor, que também concederá uma coletiva de imprensa antes da exibição. Os ingressos custam R$ 12 e serão vendidos apenas em dinheiro, a partir de uma hora antes da sessão.

O longa retrata a Revolta dos Malês, levante de africanos muçulmanos escravizados ocorrido em Salvador, em 1835, considerado o maior movimento de resistência negra do período colonial no Brasil. No filme, Pitanga interpreta Pacífico Licutan, um dos líderes do movimento, que lutou por liberdade e justiça.

O elenco também traz nomes como Rodrigo de Odé, Bukassa Kabengele, Heraldo de Deus e Thiago Justino, representando personagens históricos e fictícios que dão vida à narrativa. A obra busca resgatar um episódio pouco lembrado da história do país, trazendo reflexões sobre racismo, resistência e identidade negra.

Além da pré-estreia para o público geral, haverá uma sessão especial pela manhã voltada para estudantes, com entrada gratuita e debate após a exibição. A ação é organizada em parceria com instituições locais, como a UFPA, a União Nacional dos Estudantes e coletivos de educação popular.

O lançamento nacional de Malês está marcado para o dia 2 de outubro, quando o filme passará a ser exibido em salas de cinema de todo o país.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação

