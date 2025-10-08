Em Castanhal, reformas do Estádio Modelão entram na fase final com novo gramado e estrutura moderna

As obras de modernização do Estádio Maximino Porpino Filho, conhecido como Modelão, em Castanhal, estão avançando rapidamente, chegando à fase final. O local, casa do time do Japiim da Estrada, ganha novo gramado, arquibancadas ampliadas, vestiários e outros equipamentos que buscam tornar o estádio muito mais confortável e seguro para atletas e torcedores.

O projeto de reforma começou no final de 2022, após o estádio ser interditado por causa de problemas graves no gramado e na estrutura. Desde então, os trabalhos ampliaram a capacidade de público (antes cerca de 5 mil torcedores) para algo em torno de 7 a 8 mil, com novas arquibancadas, camarotes, banheiros, áreas de alimentação, sala de imprensa, vestiários mais modernos, além de melhorias nas instalações administrativas.

Outra parte importante da modernização é a instalação do novo gramado. O campo de jogo está sendo refeito para atender padrões mais altos de qualidade, com sistema de drenagem adequado, para suportar chuvas fortes e evitar alagamentos algo que prejudicava bastante o uso do estádio antes da reforma.

A previsão mais recente é que o estádio seja entregue em janeiro de 2026, embora já se observe claramente o impacto das obras para eventos esportivos locais, que aguardam com expectativa o retorno do Japiim da Estrada para mandar seus jogos no Modelão.

Enquanto isso, o clube tem utilizado seu centro de treinamento para jogos e outras atividades e a população local acompanha o andamento da obra com otimismo, especialmente pela promessa de que o estádio reformado será um espaço mais moderno, acessível e seguro.

