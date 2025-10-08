quarta-feira, outubro 8, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Em Castanhal, reformas do Estádio Modelão entram na fase final com novo gramado e estrutura moderna

As obras de modernização do Estádio Maximino Porpino Filho, conhecido como Modelão, em Castanhal, estão avançando rapidamente, chegando à fase final. O local, casa do time do Japiim da Estrada, ganha novo gramado, arquibancadas ampliadas, vestiários e outros equipamentos que buscam tornar o estádio muito mais confortável e seguro para atletas e torcedores.

O projeto de reforma começou no final de 2022, após o estádio ser interditado por causa de problemas graves no gramado e na estrutura. Desde então, os trabalhos ampliaram a capacidade de público (antes cerca de 5 mil torcedores) para algo em torno de 7 a 8 mil, com novas arquibancadas, camarotes, banheiros, áreas de alimentação, sala de imprensa, vestiários mais modernos, além de melhorias nas instalações administrativas.

Outra parte importante da modernização é a instalação do novo gramado. O campo de jogo está sendo refeito para atender padrões mais altos de qualidade, com sistema de drenagem adequado, para suportar chuvas fortes e evitar alagamentos  algo que prejudicava bastante o uso do estádio antes da reforma.

A previsão mais recente é que o estádio seja entregue em janeiro de 2026, embora já se observe claramente o impacto das obras para eventos esportivos locais, que aguardam com expectativa o retorno do Japiim da Estrada para mandar seus jogos no Modelão.

Enquanto isso, o clube tem utilizado seu centro de treinamento para jogos e outras atividades e a população local acompanha o andamento da obra com otimismo, especialmente pela promessa de que o estádio reformado será um espaço mais moderno, acessível e seguro.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Marido de paciente internada no Ophir Loyola dá exemplo de fé e resiliência
Próximo artigo
Vídeo: jovem cobre carro e apartamento do ex com glitter e prova que a vingança é um prato literalmente brilhante

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315