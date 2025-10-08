Vídeo: jovem cobre carro e apartamento do ex com glitter e prova que a vingança é um prato literalmente brilhante

O vídeo da “vingança” de Rafaela Bressan viralizou, superando a marca de 11 milhões de visualizações no TikTok.

Uma vingança brilhante — literalmente — tomou conta do TikTok na última semana, provando que o troco de uma traição pode, de fato, vir cheio de brilho. A protagonista dessa história é a cuiabana Rafaela Bressan Dela Justina, uma bodypiercer de 28 anos que viralizou ao espalhar glitter colorido por todo o carro e o apartamento do ex-namorado.

Rafaela decidiu fazer a “redecoração reluzente” 17 dias após o término do namoro, que durou um ano, ao confirmar que foi traída durante o relacionamento. O caso aconteceu no dia 27 de setembro.

A Ideia Que Virou 11 Milhões de Views

A ideia inusitada surgiu de uma provocação do próprio ex. Rafaela contou ao g1 que, ao questioná-lo sobre a infidelidade, ele sugeriu que ela se vingasse. “Ficar com outra pessoa já não fazia sentido, pois não estávamos mais juntos. A única coisa que consegui pensar foi a situação com o glitter, que eu já tinha visto na internet, algo semelhante, e dei boas gargalhadas”, explicou.

O vídeo da “vingança com glitter” acumula mais de 11 milhões de visualizações e transformou Rafaela, que usava a rede social para compartilhar conteúdos do seu trabalho, em um fenômeno viral. Ela foi incentivada por amigas a compartilhar o caso, inspirada na teoria da socióloga Silvia Viana sobre a importância da “exposição ainda mais refinada” de situações repugnantes. A repercussão, segundo ela, foi uma surpresa.

Do Amigo de Infância ao Fim por Prioridades

O vínculo entre Rafaela e o ex-namorado é antigo. A amizade começou aos 13 anos. O namoro teve início em um momento delicado da vida de Rafaela, marcado por um divórcio, transição de carreira e mudança de cidade. “Eu estava muito fragilizada e buscando pouco contato com pessoas. Porém, a aproximação dele me deixou confortável justamente por ser alguém que me conhecia há muitos anos e acompanhou todas as fases da minha vida”, revelou.

Apesar da longa amizade e história, o relacionamento terminou por diferenças de prioridades. Rafaela busca e cobra independência financeira, organização e zelo pelo ambiente em que vive. “E, para ele, isso estava distante ou não era prioridade”, completou, deixando claro que a traição foi o estopim de um relacionamento já abalado.

