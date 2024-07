Em Paris, Estado do Pará é destaque na Casa Brasil nas Olimpíadas 2024

Belém do Pará marca presença nas Olimpíadas de Paris 2024, que terá sua cerimônia de abertura oficial nesta sexta-feira, 26. A capital paraense, cidade sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), está entre os destinos que a Embratur selecionou para apresentar aos turistas internacionais na Casa Brasil, em Paris.

Em parceria, Embratur, Governo do Pará e Sebrae vão oferecer aos visitantes experiências imersivas com filmes, óculos de realidade virtual, objetos artísticos e até texturas e cheiros em instalações chamadas “cubos”, que revelam a cultura e a natureza do Pará e da Amazônia, que prometem encantar o turista internacional que visitar a Casa Brasil na Cidade Luz.

O cubo dedicado ao Pará destacará pontos turísticos de Belém, como o Theatro da Paz e o mercado Ver-o-Peso, e incluirá elementos tradicionais da Amazônia, como o açaí e a árvore samaumeira.

Os visitantes poderão tocar as escamas de pirarucu, sementes de açaí, cascas de cupuaçu e castanha-do-Pará, e participar de uma experiência virtual na Floresta Amazônica, na região do Tapajós, através de óculos de realidade virtual.

Os visitantes internacionais também assistirão a um filme em primeira pessoa, exibido em um painel vertical, que os levará a conhecer um pouco das ruas de Belém e a fazer um passeio de barco até a Ilha do Combu, onde poderão ver uma conversa entre um guia local e uma ribeirinha empreendedora de chocolate do projeto Mulheres da Floresta, do Instituto Dea Maiorana. No final, os espectadores serão convidados a participar de uma aula de carimbó na área externa da Casa Brasil.

“Esta é uma oportunidade única para mostrar ao mundo o potencial turístico do Pará, que vai muito além das nossas belezas naturais. Queremos destacar também nossa gastronomia, nossa música, nossa dança e, principalmente, a sustentabilidade que permeia todas as nossas iniciativas. Ao levar um pouco do Pará para Paris, esperamos inspirar os visitantes a explorar nosso estado e a viver as experiências autênticas que só a Amazônia pode oferecer. Este é um passo importante para posicionar o Pará como um destino global, não apenas para o turismo, mas também como exemplo de integração entre desenvolvimento e preservação ambiental”, explicou o titular da Setur, Eduardo Costa.

ESTRUTURA

A Casa Brasil será instalada no Parc La Villette, em Paris, com uma área de 5 mil metros quadrados. Será um ponto de encontro para torcedores, atletas, autoridades internacionais, celebridades e turistas de todo o mundo, que poderão conhecer mais sobre os destinos brasileiros.

O complexo preparado para receber delegações brasileiras e autoridades durante os jogos é uma iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB), durante os 17 dias de competição. Os visitantes poderão desfrutar de uma programação diversificada, incluindo esportes brasileiros, como futebol de rua, vôlei de praia e frescobol, além de campeonatos de danças e as instalações dos cubos.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, falou da ação durante os Jogos de Paris. “Diariamente, milhares de pessoas vão visitar a Casa Brasil e terão essa oportunidade de viver um pouco do deslumbramento que é o estado do Pará, que será sede da COP-30, é uma porta de entrada da Floresta Amazônica, e tem sua cultura e gastronomia como grandes ativos. Vamos convidar esses turistas internacionais a viverem experiências únicas, mostrar que praticamos um turismo que conjuga meio ambiente com sustentabilidade, que são temas importantes para o nosso país e também para o mercado europeu. É uma oportunidade única promover isso durante a Olimpíada”, concluiu.

O espaço funcionará todos os dias da Olimpíada, das 13h às 22h, e será palco de apresentações culturais e musicais, além de comemorações das medalhas conquistadas pelos brasileiros. A área interna, com 2 mil metros quadrados, terá um palco e ativações permanentes para promoção de destinos e atrativos brasileiros, incluindo uma central para exibição da gastronomia nacional, como brigadeiro, pão de queijo e a tradicional caipirinha.

A área externa, com 3 mil metros quadrados, contará com um gramado sintético para diversas atividades, como transmissões de jogos, shows e apresentações culturais. Toda a estrutura atenderá aos requisitos de acessibilidade e sustentabilidade, com redução de emissão de CO2.

