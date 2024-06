Entenda as consequências da condenação de Trump por fraude nos EUA

Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. O júri em Nova York, realizado entre os dias 29 e 30 de maio, o considerou culpado por falsificação de registros contábeis para ocultar pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels.

Após dois dias de deliberação, os 12 jurados, sendo sete homens e cinco mulheres, decidiram por unanimidade que Trump é culpado das 34 acusações relacionadas ao pleito de 2016, período em que teria tido um caso extraconjugal com a atriz. Políticos republicanos e diversos juristas criticaram o veredicto.

A sentença será anunciada pelo juiz Juan Merchan em 11 de julho, mas as chances de Trump ser preso são pequenas. A data da sentença coincide com a proximidade da Convenção Nacional do Partido Republicano, onde será escolhido o candidato do partido para as eleições deste ano.

Trump, ao término da sessão, alegou que o julgamento foi manipulado e que houve uma conspiração da administração do presidente Joe Biden. “O verdadeiro veredicto ocorrerá no dia 5 de novembro pelo povo, e eles sabem o que aconteceu aqui e todo mundo sabe o que aconteceu aqui”, disse, referindo-se às eleições deste ano.

Imagem: Isac Nóbrega/PR