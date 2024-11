Esli Garcia, do Papão da Curuzu, azeda acesso do Novorizontino à elite do futebol

O Paysandu fez bonito em São Paulo na tarde deste sábado, 16, ao encarar o Novorizontino, time que está com um pé na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Esli Garcia, o venezuelano baixinho da equipe do Bicola, empatou a partida válida pela penúltima rodada, a de número 37, da competição pela Série B. O Paysandu, assim, soma 47 pontos, está na 13ª posição. Ele não está brigando por mais nada, mas empatou a vida do Novorizontino que entrou em campo e fez o primeiro gol. O gol do Bicola viria azedar o mingau no segundo tempo.

No primeiro tempo, o Novorizontino, que agora se complicou, dominou a partida, fez cerca de treze finalizações, ao passo que o Paysandu, que ficou na defensiva, fez uma única finalização sem resultado positivo. O Papão tentou se manter na defensiva e agora volta para casa com mais um ponto e mais um empate sem perder nesta fase final da Segundona.

No retorno para o segundo tempo, observou-se a mesma lenga lenga do primeiro tempo, mas o volante Geovane aproveitou um lance e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Do jeito como a partida seguia, parecia que o Papão da Curuzu voltaria para casa com mais uma derrota, mas o venezuelano Esli Garcia chutou, fez o seu trabalho e empatou.

Antes, o técnico Márcio Fernandes ainda fez três substituições. O objetivo era chegar ao empate com a equipe do interior paulista. As mudanças deram certo.

Esta é a nona finalização com gol feita pelo venezuelano que volta como o herói bicolor.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu