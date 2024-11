Rodrigo Amorim festeja vitória nas eleições com show nacional do Pastor Lucas em Santo Antônio do Tauá

A cidade de Santo Antônio do Tauá foi palco, na sexta-feira, de um emocionante Culto de Ação de Graças em celebração à vitória de Rodrigo Amorim e Júnior Mutamba, com a presença de lideranças evangélicas locais. O evento, que reuniu uma expressiva parte da comunidade, foi marcado por momentos de louvor, preces e discursos de gratidão a Deus por essa conquista.

A cerimônia, conduzida com fervor pelo Pastor Lucas, proporcionou aos presentes a oportunidade de expressar seu reconhecimento e gratidão pela trajetória de Amorim e Mutamba, destacando a importância da fé em todas as etapas do caminho que levou ao sucesso. Louvores foram entoados em uníssono, criando um ambiente de comunhão e renovação espiritual.

Durante a cerimônia, mensagens de esperança e união foram transmitidas, reforçando os laços entre a comunidade evangélica e seus líderes. O evento também celebrou os desafios superados, com discursos que rememoraram as dificuldades enfrentadas e as vitórias alcançadas com apoio divino.

Ao final, os participantes saíram com o espírito renovado, reforçando sua fé e compromisso com a caminhada ao lado de suas lideranças e com a missão de construir um futuro próspero para Santo Antônio do Tauá.

Segundo Amorim, momentos como esse reforçam a fé e animam para os desafios que virão ao longo da caminhada.

Fotos: Reprodução/Instagram