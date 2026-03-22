Espero que a PGR opine favoravelmente à domiciliar de Bolsonaro, diz Flávio

Senador visitou o pai neste sábado (21)

Helena Prestes, da CNN Brasil*, Brasília

O senador e pré-candidato a presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste sábado (21) esperar que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, “opine favoravelmente à domiciliar humanitária” para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O senador visitou o pai, Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado (21).

“Espero, sinceramente, que o procurador-geral da República opine favoravelmente à domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro”, afirmou Flávio.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa 71 anos neste sábado (21) internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde permanece sob custódia policial.

Preso desde novembro do ano passado, ele foi transferido para a unidade após apresentar um quadro de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração.

De acordo com o boletim mais recente, divulgado na sexta-feira (20), o ex-presidente apresenta boa evolução clínica, mantém suporte intensivo, mas ainda não há previsão de alta. A internação ocorre paralelamente ao cumprimento da pena.

Novo pedido de domiciliar

Como mostrou a CNN, na última sexta-feira (20) o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitou à PGR (Procuradoria-Geral da República) que se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Jair Bolsonaro (PL).

Em decisão, o magistrado remeteu laudos médicos fornecidos pelo hospital particular DF Star, onde o dirigente de direita está internado, ao Ministério Público Federal.

O objetivo é para que a PGR se manifeste sobre o estado de saúde do ex-presidente e sobre novo pedido dos advogados de prisão domiciliar.

Segundo apurou a CNN, o hospital particular se manifestou pela necessidade de Bolsonaro permanecer na unidade de saúde por mais 14 dias. Ele se recupera de uma pneumonia.

Reprodução/Da CNN Brasil