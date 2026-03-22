Bolsonaro segue com boa evolução e sem previsão de alta, diz boletim médico

O ex-presidente iniciou um tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita

Helena Prestes, da CNN Brasil*, Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , segue em evolução clínica favorável, sem intercorrências, segundo apontou boletim médico divulgado neste sábado (21).

Bolsonaro segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sem previsão de alta.

O ex-chefe de Estado também iniciou um tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita.Play Video

Neste sábado, o ex-presidente completa 71 anos, ainda internado na UTI do Hospital DF Star após apresentar um quadro de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração, , causada pela aspiração de líquido do estômago.

Na última quarta-feira (18), o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente, disse que Bolsonaro apresentou um “resultado parcial bom” nos exames e que a tendência é de “melhora”.

O ex-chefe do Executivo deu entrada no hosítal após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Segundo o boletim, ele segue sem previsão de deixar a UTI. A equipe médica acredita que Bolsonaro permaneça internado por ao menos sete dias.

Leia o boletim médico deste sábado (21):

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresenta evolução clínica favorável, sem intercorrências. Iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar.

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil