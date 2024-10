Esposa de Rodrigo Faro revela câncer raro: “Pronta pra batalha”

Nesta quinta-feira (10), Vera Viel revelou o resultado da biópsia realizada na semana passada. A esposa de Rodrigo Faro foi diagnosticada com um tumor raro e maligno em sua coxa esquerda. Ela afirmou estar pronta para enfrentar a batalha que terá pela frente.

– Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância – disse, em publicação nas redes sociais.

De acordo com a modelo e empresária, trata-se de um sarcoma sinovial. Ela passará por uma cirurgia para a retirada do tumor nesta sexta-feira (11), e revelou que seu é aniversário é um dia depois, no sábado (12).

– Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem – concluiu.

A publicação recebeu inúmeras mensagens de apoio, inclusive de pessoas famosas, como a influencer Fabiana Justus, que passou por uma leucemia recentemente.

– Força !!! Vai dar tudo certo, Deus está ao seu lado o tempo todo!!! – escreveu a filha de Roberto Justus.

Rodrigo Faro também compartilhou a publicação e se declarou para a esposa.

– Eu vou estar ao seu lado em cada segundo, segurando sua mão e cuidando das nossa família!!! Vamos vencer essa batalha juntos com a graça de Deus!!! – disse o apresentador.

