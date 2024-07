Estado celebra 28 anos do Parque Estadual da Serra das Andorinhas e APA Araguaia

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira, 25, no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense, o Plano de Manejo Integrado do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e da Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia. A cerimônia marcou os 28 anos de criação dessas Unidades de Conservação (UCs) e contou com a presença do governador Helder Barbalho.

“Este documento é fundamental para assegurar que as nossas UCs possam ser geridas de forma eficaz, preservando a biodiversidade e os recursos culturais, ao mesmo tempo, em que promovemos o desenvolvimento sustentável e a inclusão social”, afirmou o chefe do Executivo paraense, destacando a importância do Plano de Manejo para o futuro do Estado.

O Plano de Manejo é um marco significativo para a gestão e conservação dessas áreas protegidas. Elaborado com a participação ativa de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), a comunidade local e parceiros como o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), o documento revisa o plano existente para o Parque, datado de 2006, e apresenta a primeira versão voltada para a APA. O documento busca assegurar a preservação dos recursos naturais e culturais das UCs, além de promover o uso sustentável desses territórios.

A metodologia utilizada para a elaboração do Plano de Manejo foi criada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), trabalhada pela primeira vez no Pará. O processo valorizou o conhecimento local, contando com a contribuição de cientistas, educadores, gestores públicos, condutores de trilhas, guias de turismo, lideranças comunitárias e moradores tradicionais. Esses atores foram fundamentais para a construção de um plano que não só reflete o passado e o presente das áreas, mas também projeta um futuro sustentável.

A representante da Comissão de Planos de Manejo (Coplam) do Ideflor-Bio, Márcia Segtowich, conta que essa metodologia surgiu de uma parceria com o ICMBio, para que o Pará pudesse adotar a mesma técnica que é utilizada a nível federal. “Nossa primeira experiência com a metodologia foi no Plano de Manejo Integrado daqui e, ao mesmo tempo, em que foi uma iniciativa nova, também foi muito recompensadora, pois sabemos que esse documento vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas”, disse a especialista.

POTENCIAL

As UCs são estratégicas por se encontrarem na transição entre os biomas Amazônia e Cerrado. Trata-se de uma região rica em biodiversidade, que abriga espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, além de possuir paisagens de grande beleza cênica. Essa combinação torna o local um importante ponto para a conservação e o turismo ecológico.

Dona Maria Madalena Lopes da Silva, foi a primeira condutora de trilhas do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas. Ela contou a sensação de participar da entrega do documento ao lado do governador Helder Barbalho. “Para mim foi muito um momento de alegria, de emoção, uma conquista enorme. Só tenho gratidão a Deus, ao nosso governador, ao Ideflor-Bio, aos meus companheiros de profissão, por todo esforço e dedicação que a gente pudesse celebrar nesse momento especial”, enfatizou.

Além dos aspectos naturais, o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e a APA Araguaia são de grande importância histórica e cultural. As áreas abrigam sítios arqueológicos que testemunham a ocupação humana pré-histórica e figuram entre as dez maiores concentrações de cavernas do Brasil. Esse patrimônio atrai turistas e pesquisadores interessados em estudar a rica história e a diversidade biológica da região.

Para a conselheira das UCs, Vilma Torres, o Plano de Manejo é muito importante porque traz segurança na atuação e conhecimento sobre essas áreas protegidas. “É uma sensação ótima ter construído para a construção desse documento. Já sou conselheira desde 2018 e participar da elaboração desse plano, para mim, é uma realização e uma satisfação muito grande”, frisou.

AVANÇOS

O lançamento do Plano de Manejo marca um novo capítulo na gestão das UCs, promovendo ações que garantam a proteção dos recursos naturais e culturais, ao mesmo tempo, em que incentivam o desenvolvimento econômico sustentável. Entre as estratégias previstas estão o monitoramento e a fiscalização das áreas, a promoção da educação ambiental e o estímulo ao turismo sustentável e à pesquisa científica.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, revelou que a implementação do Plano de Manejo será acompanhada por uma série de ações práticas, como a instalação de infraestruturas para visitantes, capacitação de guias e condutores de trilhas, e parcerias com instituições de pesquisa. “Tudo isso visa transformar as UCs em polos de conservação e educação ambiental, além de destinos turísticos sustentáveis”, detalhou.

Com o Plano de Manejo em vigor, é esperado que o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e a APA Araguaia se tornem referências em conservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Pará. O lançamento do documento é um passo decisivo para assegurar que essas áreas continuem a desempenhar um papel crucial na preservação da biodiversidade e na promoção de um futuro mais verde e inclusivo para o estado.

A gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes, disse que está sendo um momento muito especial e o documento é de grande importância porque rege todas as normas, os zoneamentos e regras das nossas UCs e vai nos ajudar muito a fazer um bom trabalho. “Sem dúvidas, será uma ferramenta que vai nos ajudar bastante a desenvolver um trabalho com bastante êxito”, concluiu a dirigente.

Imagens: Agência Pará de Notícias