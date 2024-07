Intensificado o serviço de podas de árvores no centro de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), tem intensificado a operação de poda na capital paraense, aproveitando o fim do período de chuvas. O serviço assume um caráter preventivo, evitando que, em função de crescimento demasiado de copa e galhos, as árvores fiquem fragilizados e venham a cair ou ter os galhos quebrados, devido à força dos ventos.

Além de contribuir para evitar quedas de árvores, a poda objetiva eliminar ramos danificados, doentes ou mal posicionados. Essa prática abre espaço para a entrada de luz solar e circulação de ar, prevenindo o surgimento de doenças e pragas. Além disso, a poda estimula o crescimento de novos brotos vigorosos, fortalecendo a estrutura da árvore e garantindo sua longevidade.

O aposentado Jaime Diniz, morador da Avenida Presidente Vargas, afirma “quem conhece um pouquinho que seja sobre plantas vai saber da importância de fazer poda. É importante que a prefeitura desenvolva esse trabalho, principalmente aqui onde a presença de pessoas é muito grande, e a retirada de galhos secos evita acidente”.

EQUILÍBRIO

“Nós estamos executando poda de levantamento e de equilíbrio, para, objetivamente, diminuir o peso das árvores e evitar que elas cresçam desordenadamente, impedindo a visualização de semáforos e prejudicando prédios públicos e privados”, diz o diretor do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma, Kayan Rossy. “Esse tipo de poda reduz consideravelmente os problemas que poderiam acontecer, principalmente com as árvores do centro da cidade”, conclui Kayan

SUPRESSÃO DE VEGETAL

As árvores em situação de risco ou infectadas por patógenos, identificadas pelo Inventário de Arborização, realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) em parceria com a Semma, são podadas para tratamento, porém nos casos em que não é possível recuperar o vegetal, o mesmo é suprimido, como foi o caso de uma árvore retirada na Avenida Governador José Malcher.

PODA IRREGULAR

A poda de árvores deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes, que sigam as normas técnicas e utilizem as ferramentas adequadas. Cada espécie possui características e necessidades específicas, que devem ser consideradas durante o processo. A poda inadequada pode causar danos irreversíveis à árvore, por isso, é fundamental acionar a Semma, em caso de necessidade de poda.

Kayan Rossy alerta para as operações de poda, que este mês de julho se concentram nos grandes corredores de trânsito e no centro da cidade, “além das vias de trânsito pesado: Avenida Nazaré, Gentil Bitecourt, Governador José Malcher e Conselheiro estamos trabalhando no corredor do Círio de Nazaré, fazendo poda de levantamento”.

A população pode contribuir acionando os canais disponibilizados pela Semma para casos de poda, árvores em situação de risco, ou poda irregular: poda@semma.pmb.pa.gov.br ou pelo telefone (91) 98496-9039.

Imagens: Agência Belém