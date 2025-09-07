Estudantes desenvolvem mapa tátil sonoro para ampliar acessibilidade em universidade no interior da Bahia

Projeto une tecnologia, sustentabilidade e inclusão para auxiliar pessoas com deficiência visual.

Por Ketheleen Serra, g1

Estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) desenvolveram um mapa tátil sonoro para facilitar a orientação de pessoas com deficiência visual. O projeto foi criado no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (Cetens), no campus de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Confeccionado em acrílico branco na escala 1:500, o mapa apresenta os caminhos do campus em relevo, com nomes de locais escritos em braile e em alfabeto comum. Cada ponto de interesse é identificado por botões físicos que, ao serem acionados, reproduzem áudios com descrições dos espaços correspondentes.

O equipamento deve ser instalado na entrada principal do Cetens, onde servirá como ponto de orientação para estudantes e visitantes. Após a aprovação pelo Comitê de Ética da UFRB, serão realizados testes com usuários finais para ajustes e melhorias.

O projeto também foi selecionado para apresentação no V Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva, que será realizado entre 30 de setembro e 3 de outubro, na Universidade Federal do Paraná (UFPR). O evento reúne iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, com foco em mobilidade, comunicação, educação e qualidade de vida.

Todo o trabalho é assinado pelos estudantes Vitória Gomes, Gabriel Matos, Bruna Porto e David Eloy, do Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Energia e Sustentabilidade. Eles produziram o mapa na disciplina Projeto Interdisciplinar III, sob orientação das professoras Edna Lobo Machado, Raíssa Queiroga e Luciana Boeira.

Em entrevista ao g1, Vitória, que possui baixa visão, contou que ela e os colegas desenvolveram a ideia com o intuito de promover autonomia e inclusão no espaço acadêmico.

“Esse projeto começou a ser desenvolvido através de um mapeamento que a gente fez do campus e detectamos algumas falhas. A partir disso, pensamos em um recurso que pudesse trazer mais autonomia para que as pessoas com deficiência visual pudessem se locomover pelo campus”, explicou Vitória.

Foi durante uma conversa em grupo que eles perceberam a necessidade do mapeamento e decidiram criar um recurso tátil e acessível para diferentes públicos.

“Nesse processo, aprendi que um projeto só ganha força quando existe união da equipe e que acessibilidade não deve ser pensada apenas para pessoas com deficiência visual, mas para todos. Quanto mais universal for o recurso, mais ele cumpre seu papel”.

Em quatro meses de produção, a ideia virou realidade. O projeto foi finalizado em julho deste ano.

Processo de criação do mapa

Foto: Arquivo Pessoal

Para garantir baixo custo e sustentabilidade, os estudantes utilizaram resíduos eletrônicos reaproveitados, como a unidade de processamento de uma TV Box descartada e a placa de circuito de um teclado de computador.

O software sonoro foi programado em linguagem C, utilizado para desenvolver os códigos de programação, associando os comandos dos botões à reprodução dos áudios gravados.

Durante a construção, os estudantes adquiriram e aperfeiçoaram também habilidades e competências em áreas como desenho técnico, programação, eletrônica, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e soldagem de placas.

Segundo a professora Raíssa Queiroga, a iniciativa reflete a missão de integrar tecnologia e sustentabilidade. “O projeto mostra como a formação em nosso Centro vai além da teoria, estimulando práticas inovadoras que atendem a necessidades concretas”.

A estudante Bruna Porto também destacou o aprendizado adquirido:

“Nesse processo, também aumentamos nossa percepção acerca dos desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual e da importância de criar e/ ou aprimorar ferramentas que favoreçam sua inclusão na sociedade. Uma universidade inclusiva torna-se mais acolhedora para todos os públicos”.

Foto: UFRB