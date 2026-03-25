Fapespa Lança chamada pública para mulheres cientistas em Biotecnologia

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em articulação com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), lança Chamada Pública nº 003/2026 destinada a apoiar projetos de pesquisa em Biotecnologia liderados por mulheres cientistas. A iniciativa visa fortalecer a liderança feminina na ciência, tecnologia e inovação no Estado do Pará.

A Chamada, com lançamento agendado para 27 de março de 2026, é destinada a pesquisadoras vinculadas a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) sediadas no Pará e prevê investimentos de R$ 2,16 milhões, com até R$ 216 mil por projeto, para execução ao longo de 18 meses. Desse total, até R$ 150 mil poderão ser utilizados para despesas de custeio, como material de consumo, serviços e diárias, e até R$ 66 mil para concessão de bolsas de fomento.

Os projetos selecionados receberão recursos para custeio de pesquisas e concessão de bolsas. O objetivo é apoiar pesquisas científicas em andamento na área de biotecnologia com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios amazônicos.

A ação integra as políticas estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e de promoção da equidade de gênero, ampliando oportunidades e estimulando a produção científica de excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e estratégico da região amazônica.

“Esta ação complementa as iniciativas que a Fapespa vem desenvolvendo em prol da equidade de gênero na ciência, no estado do Pará. A Chamada voltada a projetos de biotecnologia liderados por mulheres constitui uma ação estratégica para reduzir desigualdades históricas e fortalecer o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa, também, fortalece a biotecnologia como eixo central do Vale Bioamazônico, agregando valor à biodiversidade e impulsionando a bioeconomia sustentável. Investir no protagonismo feminino é investir no futuro da ciência, da inclusão e do desenvolvimento sustentável do Pará”, destaca a diretora científica em exercício da Fapespa, Carina Silva.

“Temos um governo onde a igualdade de gênero é tratada com muita seriedade e com ações concretas. É nesse sentido que a Fapespa faz a sua parte promovendo a equidade através de um edital específico para grupos de pesquisa liderados por mulheres. Nessa segunda edição do edital, nós esperamos receber ainda mais propostas do que na primeira edição”, declarou Marcel Botelho, presidente da Fapespa.

Os interessados em participar da programação de lançamento da Chamada podem participar por meio deste link.

Serviço:

Evento de Lançamento da Chamada Pública nº003/2026 – Impulsionamento de Projetos em Biotecnologia, liderados por mulheres cientistas.

Data: 27 de março

Horário: 10h

Evento virtual

Texto: Jeisa Nascimento, estagiária, sob supervisão da jornalista Manuela Oliveira da Ascom/Fapespa

Fonte: Agência Pará