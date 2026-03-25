Vídeo: “Momento de Fã”; Ana Castela surpreende crianças em ônibus escolar no Mato Grosso do Sul

A “Boiadeira” mostrou que o carisma vai muito além dos palcos! Ana Castela protagonizou um momento emocionante e cheio de fofura em sua fazenda, localizada em Sete Quedas (MS). A cantora fez questão de parar sua rotina para levar alegria a um grupo de crianças da rede pública de ensino.

Surpresa na Porteira

O encontro aconteceu de forma espontânea quando um ônibus escolar — que realiza o transporte dos filhos de funcionários da propriedade e de vizinhos até a escola — parou no local. Ao saber da presença dos pequenos, Ana não pensou duas vezes: foi até o veículo para cumprimentar seus “mini fãs”.

Abraços e Emoção

A reação não poderia ser outra: muita empolgação e olhos brilhando. A cantora entrou no veículo e conversou com as crianças, distribuiu abraços carinhosos, posou para fotos com todos, registrando um dia que certamente ficará na memória dos alunos.

Nas redes sociais, o gesto foi amplamente elogiado pela simplicidade. Afinal, para aquelas crianças, ver a ídolo de pertinho antes de seguir para a aula transformou uma terça-feira comum em um dia inesquecível.

“Ela é gente como a gente”, comentaram internautas ao verem os registros do encontro.