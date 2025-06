Fãs acusam Kylie Jenner de quebrar ‘regra de ouro’ no casamento de Jeff Bezos: ‘Inapropriado’

Clã Kardashian-Jenner compareceu em peso ao casamento do bilionário com a jornalista Lauren Sanchez em Veneza

Por Henrique Januário

Kylie Jenner foi uma das muitas celebridades que foram à Veneza para conferir o exclusivo e luxuoso casamento entre o bilionário Jeff Bezos e sua noiva Lauren Sanchez. A modelo e empresária, contudo, acabou sendo o centro de discussões acaloradas entre fãs que apontaram uma falha grave da integrante do clã Kardashian-Jenner e que ela quebrou uma “regra de ouro” daqueles que são convidados para casórios.

Acompanhada da irmã Kendall, Kylie surgiu deslumbrante com um vestido longo com espartilho, com recortes sob os seios e dois pequenos laços pretos nas alças. Como outros convidados, por conta de a cerimônia ter sido feita de dia, a beldade completou o look com óculos escuros pretos.

O outfit estava para lá de perfeito, a não ser por um detalhe que acabou chamando a atenção de internautas: a cor do vestido. Feito em cetim prateado, o vestido poderia muito bem ser confundido como sendo branco, cor exclusiva da noiva em um casamento e que deve ser evitada por qualquer pessoa que não esteja ao lado do noivo em uma cerimônia do gênero.

Uma fã ficou possessa em um fórum do Reddit que comentava a festança dos ricos e famosos: “UM VESTIDO BRANCO???!”. Outra escreveu: “Esta família simplesmente se recusa a se vestir adequadamente para um evento”, outra criticou, se referindo às chamativas escolhas de look dos Kardashians. “Eu ficaria p*** se fosse a noiva e alguém usasse o que a Kylie está usando no meu casamento, tipo, wtf?”, protestou uma quarta internauta. “Não entendo como ela não fica envergonhada, já que nenhuma outra mulher está usando branco ou algo parecido, pelo que eu vi”, apontou uma outra usuária do fórum.

A apresentadora de TV, influencer e escritora Lauren Sanchez e o empresário Jeff Bezos — Foto: Instagram

Ao contrário de Kylie, suas outras parentes foram vistas com looks “adequados” para a ocasião. Kim vestiu um vestido marrom justo e decotado com lantejoulas; Khloe usou um vestido em tom de rosa ultradecotado, mas “dentro dos conformes”; Kendall escolheu um pretinho (nada básico); e a mãe Kris optou por um vestido preto com mangas de tule branco.