Federais prendem funcionário do Aeroporto de Santarém

A Polícia Federal prendeu um foragido no Aeroporto de Santarém, na tarde desta segunda-feira, 18. Ele foi alvo de mandado de prisão por conta de não pagamento de pensão alimentícia.

Funcionário do aeroporto, o alvo foi abordado por equipe da PF durante o seu expediente e encaminhado ao Sistema Prisional do Estado.

O mandado, expedido pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, se baseou no fato de que o réu sequer justificou a inadimplência e, por isso, deve cumprir 90 dias na prisão em regime fechado. Em caso de pagamento do débito, o mandado é automaticamente suspenso e ele ganha liberdade.

O cumprimento do mandado de prisão faz parte de uma reestruturação no Aeroporto de Santarém, para intensificar a segurança e evitar o trânsito de foragidos da Justiça.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Santarém