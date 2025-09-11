quinta-feira, setembro 11, 2025
Filhote de mutum-de-penacho já pode ser visto no Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, ganhou uma nova atração: um filhote de mutum-de-penacho (Crax fasciolata), espécie considerada vulnerável à extinção. O nascimento é resultado de uma parceria com a Reserva do Congo, no Maranhão. Como parte dessa ação, um macho da espécie foi enviado para Belém, encontrando uma fêmea residente. A união deles gerou dois ovos o primeiro não foi viável, mas o segundo resultou no nascimento bem-sucedido do filhote.

Como a mãe não seguiu o processo de incubação natural, a equipe técnica do parque assumiu esse papel, colocando o ovo em incubadora e fazendo um acompanhamento rigoroso do desenvolvimento do embrião durante 28 dias. Nos primeiros dias de vida, o filhote enfrentou dificuldades para se alimentar, o que levou os veterinários a adotarem algumas estratégias criativas de estímulo: colocaram um pintinho de galinha como referência para induzir o comportamento e usaram espelhos para que o mutunzinho aprendesse a reconhecer sua própria espécie.

O jovem mutum agora está adaptado ao viveiro e gradualmente se integra ao ambiente com outras aves, sempre sob cuidados técnicos. Ele já pode ser observado pelos visitantes do parque, que contam com acesso gratuito e podem apreciar de perto o resultado desse importante trabalho de conservação.

O caso simboliza um avanço nas ações de preservação da fauna amazônica — não apenas pela reprodução em cativeiro, mas pela educação ambiental que proporciona: mostrar ao público como espécies ameaçadas podem ser protegidas se houver cuidado técnico, vontade política e parcerias comprometidas.

Imagem: Ascom AS/PA

