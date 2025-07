FPF e CBF firmam parceria para beneficiar o esporte paraense

A Federação Paraense de Futebol – FPF e a Confederação Brasileira de Futebol – CBF realizam parceria no Pará. Até agora, estes foram os investimentos feitos na região com fulcro de desenvolver o esporte estadual:

🔹 R$ 700 mil no Estádio Souza (Belém),

🔹 R$ 300 mil no Diogão (Bragança),

🔹 R$ 300 mil no CT do Castanhal.

Esses dois estádios e o centro de treinamento do castanhal são vistos pelas confederações como importantes para diversas equipes locais e para a realização de jogos de grandes torneios nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do campeonato brasileiro.

Na próxima fase, ambas confederações planejam investir nas regiões Oeste e Sul do Pará, reformando/modernizando estádios das regiões.

O apoio do presidente da CBF, Samir Xaud, é algo positivo para o futebol paraense, que tem um grande potencial de crescimento, sobretudo por suas fanáticas torcidas, mas precisa evoluir na estrutura se quiser almejar conquistas maiores. “Agradeço ao presidente Samir Xaud por confiar no nosso trabalho e caminhar conosco nesse projeto que transforma. O futebol paraense merece mais, e é isso que estamos fazendo: avançando de forma planejada, alinhada e transparente”, disse Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF e vice-presidente da CBF

