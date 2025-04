Fundação Cultural do Pará e Sectet abrem vagas para treinamento de instrutores em laboratórios maker

Capacitação gratuita ocorrerá no Núcleo de Oficinas Curro Velho em abril, com foco em modelagem 3D e robótica

A Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 7, para um treinamento voltado à formação de instrutores para laboratórios maker – espaço de aprendizagem que estimula a criatividade e a transformação de ideias em produtos. O curso, que será realizado no Núcleo de Oficinas Curro Velho, entre os dias 7 e 17 de abril, oferece 11 vagas para o público geral e busca capacitar profissionais com afinidade em informática e tecnologias digitais. As inscrições podem ser feitas neste link.

O curso será dividido em dois módulos: modelagem e impressão 3D (de 7 a 10 de abril) e robótica (de 14 a 17 de abril), com aulas das 14h às 17h, ministradas pela instrutora Bethânia Gomes. Embora não seja exigida formação superior, é importante que os participantes tenham conhecimentos básicos ou experiência na área. A iniciativa visa capacitar profissionais com familiaridade prévia em tecnologias digitais, seja por atuação profissional, formação acadêmica ou desenvolvimento autodidata.

A FCP avança em sua estratégia de modernização com a implantação de laboratórios maker, transformando seus espaços em polos de inovação que unem cultura e tecnologia. Esta capacitação para instrutores reforça o compromisso duplo da Fundação: formar profissionais qualificados e democratizar o acesso às ferramentas digitais, fomentando a economia criativa regional.

Serviço:

Inscrições aqui!

Módulo 1 (Modelagem e Impressão 3D): 7 a 10 de abril

Módulo 2 (Robótica): 14 a 17 de abril

Horário: 14h às 17h

Onde: Núcleo de Oficinas Curro Velho

Endereço: Rua Professor Nelson Ribeiro, 287

Vagas: 11

Foto: Divulgação