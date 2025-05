Galvão Bueno celebra Ancelotti na Seleção, mas alerta: “CBF vive turbulência”

O futebol brasileiro vive um novo capítulo e ele tem sotaque italiano. Carlo Ancelotti foi oficialmente anunciado como o novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (12), e a reação de Galvão Bueno não demorou a vir.

Nas redes sociais, o icônico narrador celebrou a chegada de Ancelotti, lembrando inclusive que já havia indicado o nome do treinador à CBF durante um almoço na Copa do Catar. “Como eu já disse várias vezes, o presidente da CBF me perguntou o nome de um técnico estrangeiro! E eu disse que, para mim, o melhor era Carlo Ancelotti! Então, seja bem-vindo!”, escreveu Galvão.

O narrador também destacou a boa relação do técnico com nomes de peso do futebol brasileiro: “Vai trazer sua comissão técnica, mas aqui no Brasil tem amigos: Cafu, Kaká e, sobretudo, Falcão”.

Alerta vermelho nos bastidores da CBF Apesar da animação com a contratação, Galvão levantou um ponto delicado: a instabilidade institucional na CBF. “Ancelotti vai assumir a Seleção num período em que a CBF enfrenta tremenda turbulência! E se Ednaldo cair, ele fica ou vai embora?”, questionou.

A preocupação do narrador se dá pelo atual cenário político da Confederação. Na última semana, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que o Tribunal de Justiça do Rio investigue a suposta falsificação da assinatura do ex-presidente Coronel Nunes em um acordo que garantiu a permanência de Ednaldo Rodrigues no comando da CBF.

Primeiros desafios Com contrato até a Copa de 2026, nos EUA, México e Canadá, Ancelotti fará sua estreia em campo no dia 5 de junho, contra o Equador. No dia 10, a Seleção enfrenta o Paraguai, em São Paulo data que, curiosamente, também marca o aniversário de 66 anos do novo técnico.

Com a bênção de Galvão e o peso de uma missão gigante, o italiano chega cercado de expectativas e de incertezas. Entre a esperança em campo e os ruídos nos bastidores, o Brasil se prepara para viver uma nova era.

Imagem: Divulgação Instagram