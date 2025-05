Por que algumas pessoas ainda dizem “não” à inteligência artificial?

Apesar do avanço e da popularização da inteligência artificial (IA) nos últimos anos, especialmente após o lançamento do ChatGPT no fim de 2022, ainda há quem resista e com argumentos fortes. Questões éticas, ambientais e até filosóficas alimentam esse movimento de recusa, mesmo diante da crescente presença da tecnologia em áreas como trabalho, entretenimento e comunicação.

A empresária Sabine Zetteler, que comanda uma agência de comunicação em Londres, é uma dessas pessoas. Ela questiona o valor de conteúdos criados por sistemas automáticos. “Li uma frase que dizia: ‘Por que eu me daria ao trabalho de ler algo que alguém não se deu ao trabalho de escrever?’ E isso resume o que eu penso”, afirma. Para ela, usar IA para substituir o esforço humano tira o brilho das criações e do próprio trabalho.

Zetteler também critica o uso da IA por motivos econômicos, como a substituição de pessoas por sistemas automatizados. “Qual o sentido de ganhar um pouco mais de dinheiro demitindo um funcionário que tem quatro filhos?”, questiona. “Se o sucesso se mede pela margem de lucro, talvez minha empresa não seja muito bem-sucedida. Mas e se o sucesso for medido pela contribuição à sociedade e pela tranquilidade de dormir em paz?”

Preocupações ambientais e éticas

Outro ponto levantado por quem resiste à IA é o impacto ambiental. Treinar e manter sistemas como o ChatGPT consome grandes quantidades de energia. Um relatório do banco Goldman Sachs aponta que uma pesquisa feita com IA consome cerca de 10 vezes mais energia do que uma busca tradicional no Google.

Florence Achery, dona de um estúdio de yoga em Londres, rejeita o uso dessas ferramentas justamente por isso. “Descobri que o consumo energético necessário para manter os centros de dados é altíssimo. Acho que pouca gente tem consciência disso”, afirma. Ela também destaca que seu negócio é baseado em conexão humana algo que, para ela, a IA não oferece.

A perda de habilidades humanas

A preocupação com a perda da autonomia intelectual também está entre os argumentos de resistência. Sierra Hansen, que trabalha com relações institucionais em Seattle, teme que as pessoas deixem de desenvolver habilidades básicas ao terceirizar tudo para a IA. “Nosso cérebro precisa ser usado. Se você pede para o ChatGPT organizar sua semana, quem está realmente pensando por você?”, provoca.

Quando não dá mais para resistir

Mas a realidade nem sempre permite essa escolha. Jackie Adams (nome fictício), que atua no marketing digital, tentou resistir preocupada com o impacto ambiental e com a impressão de que usar IA era uma forma de preguiça. Mas, com cortes de orçamento e exigências do mercado, ela acabou cedendo.

“Vi que vagas de emprego começaram a exigir experiência com IA. Entendi que, se não acompanhasse, ficaria para trás”, relata. Hoje, ela usa IA para refinar textos e editar imagens, e já não vê a tecnologia como inimiga: “Ela pode melhorar o que eu faço.”

Resistência: uma fase superada?

Para James Brusseau, professor de ética e filosofia da inteligência artificial na Pace University, em Nova York, o tempo de resistir pode já ter passado. Segundo ele, o caminho mais provável é o uso combinado: decisões humanas em áreas sensíveis e IA onde o impacto é menor. “Vamos ter juízes e médicos humanos, mas previsões do tempo e anestesistas podem ser substituídos”, afirma.

Mesmo quem já aderiu à tecnologia, como Adams, sente que o controle está escapando das mãos. “Até nas buscas do Google a resposta já vem pronta, feita por IA. Às vezes penso: como eu desligo tudo isso?”

Num mundo em rápida transformação, essas vozes dissonantes ajudam a lembrar que o debate sobre inteligência artificial está longe de ser apenas técnico ele é também humano.

Com informações BBC News Brasil

