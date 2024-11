Ginásio de Portel recebe o campeonato local de Futsal, categorias de base

O Campeonato Portelense de Futsal nas categorias de base teve sua abertura marcada pela celebração do esporte no Ginásio Municipal de Portel, na Região de Integração do Marajó, com aproximadamente 280 atletas de 10 a 17 anos, divididos em 20 equipes dos projetos de base. O evento envolve as categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17, e é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECELT).

O campeonato tem como objetivo fundamental proporcionar o desenvolvimento integral dos jovens, difundir e desenvolver a prática desportiva em diversos meios sociais, promover a integração e a boa convivência entre os participantes, além de favorecer o intercâmbio entre as equipes.

A cerimônia de abertura, com a presença de familiares, professores e amigos, trouxe uma grande energia ao ginásio, com as equipes desfilando em quadra, aplaudidas pela comunidade local. As competições acontecem nos finais de semana, permitindo que todos acompanhem de perto o desenvolvimento dos jovens atletas.

A diretora da Escola Municipal Dilma Carvalho Sinete Costa, sempre presente no evento, destacou a importância do torneio: “É uma honra ver nossos alunos participarem deste evento, que vai muito além da competição, sendo uma verdadeira escola de valores para a vida,” afirmou.

O campeonato busca não só incentivar o espírito esportivo, mas também promover uma convivência saudável e contribuir para a formação de cidadãos comprometidos e responsáveis.

Para o diretor de Esportes e Lazer da SECELT, Adamias Palheta, o evento traz benefícios significativos para a cidade. “O campeonato é uma oportunidade incrível para Portel, pois não apenas promove o esporte, mas também fortalece nossa comunidade. A prática esportiva traz inúmeros benefícios, desde saúde e disciplina até a união das famílias em torno dos jogos. Ver as crianças e os jovens se dedicando e vibrando em quadra é um sinal de que estamos no caminho certo para uma cidade mais saudável e integrada,” declarou.

O secretário de Esportes e Lazer da SECELT, Idinor de Oliveira, também ressaltou o impacto do torneio e os avanços que ele representa para a cidade. “Estamos dando passos significativos no desenvolvimento do esporte em Portel. Essa competição é um dos muitos avanços que queremos implementar. Ela ajuda a desenvolver habilidades importantes para as crianças e amplia as perspectivas para os jovens. Queremos que o esporte seja uma parte essencial da vida da nossa comunidade, trazendo oportunidades de crescimento para todos,” comentou.

Para o prefeito Paulo Ferreira, esse campeonato é apenas o começo de um projeto maior para fomentar a prática esportiva em Portel. “Nosso apoio ao esporte vem do compromisso com o futuro da nossa cidade. Queremos incentivar cada vez mais a prática esportiva desde cedo, para que nossos jovens cresçam em um ambiente de saúde, disciplina e oportunidades. Nosso objetivo é ampliar as modalidades e elevar a qualidade do esporte em Portel, tornando-o acessível a todos e consolidando nossa cidade como um polo esportivo e de inclusão,” afirmou o prefeito.

Com isso, Portel se consolida cada vez mais como um centro de formação esportiva, promovendo a inclusão e o desenvolvimento social através do esporte. (Colaborou Guilherme Braga)

Imagens: Ascom/SECELT