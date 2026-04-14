Governo do Estado investe cerca de R$ 1,4 bilhão em moradias no Pará

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), contabiliza cerca de 140 mil famílias beneficiadas com o Programa Habitacional Sua Casa, iniciativa que garante moradia digna para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

São prioridades para o programa Sua Casa os atendimentos às mulheres, idosos, pessoas com deficiência (PCD) e vítimas de incêndios e desastres naturais. Morador de Ananindeua, Natan Araújo Damasceno, recebeu as duas etapas do benefício.

“Sou pessoa com deficiência e minha casa estava com problemas na estrutura, toda rachada, e hoje estou concluindo a minha obra e logo minha casa estará do jeito que sempre sonhei, mas nunca tive condições financeiras de fazer”, contou Natan, que vive com a mulher e um filho.

O programa Sua Casa consiste na concessão de auxílio para aquisição de material de construção e ainda recursos financeiros para pagamento da mão de obra do pedreiro. O valor total do benefício pode chegar a R$ 21 mil.

Para a doméstica Maria Madalena Souza, que também mora em Ananindeua, ser contemplada com as duas etapas do Sua Casa materializou o sonho de uma boa casa. “Minha casa está ficando linda, está grande, e já me mudei para lá, depois de uma vida inteira morando na casa da minha mãe”, disse.

O diretor-presidente da Cohab, Carlos Amílcar, explica que o benefício habitacional Sua Casa pode ser concedido em uma ou duas etapas. Quando o beneficiário recebe uma única etapa, em geral, é para uma reforma apenas, mas quando é necessária uma obra mais completa, as famílias recebem duas etapas do benefício.

“A primeira etapa serve para iniciar a obra até a percinta (local onde se coloca o telhado) e após a prestação de contas da utilização do recurso da primeira etapa, um novo benefício referente à segunda etapa é liberado, permitindo a conclusão da obra, por isso alertamos para a importância da prestação de contas de forma adequada”, informou Carlos Amílcar.

Desde que foi criado por decreto estadual, de dezembro de 2019, o programa Habitacional Sua Casa beneficiou cerca de 140 mil famílias em todas as regiões de integração do Pará.

Carlos Amílcar informa ainda que os investimentos públicos no programa são de cerca de R$ 1,4 bilhão. “Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo Sua Casa cumpre um papel social de resgate da melhoria da qualidade de vida da população do Pará, proporcionando às famílias, muito mais do que moradia digna”, destacou o diretor-presidente.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias