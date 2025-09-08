segunda-feira, setembro 8, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: temporal causa estragos em Capitão Poço


Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, assustou os moradores de Capitão Poço na tarde deste domingo (7). O temporal causou destruição em diversos pontos da cidade, deixando prejuízos e transtornos.

A força do vento destelhou casas, derrubou caixas d’água e arrancou fachadas de estabelecimentos comerciais. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos graves.

Falta de energia e atendimento à população
O fornecimento de energia elétrica foi suspenso em várias áreas da cidade e do interior, e a companhia de energia, Equatorial, já trabalha para restabelecer o serviço. A Defesa Civil está no local prestando atendimento aos moradores.

