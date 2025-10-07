Janelas da Fé celebra quatro anos sendo espaço de conexão entre devotos e Nossa Senhora de Nazaré

O projeto criado em 2022, se consolida como memória viva nos olhos de quem vê tudo da janela de casa

Neste quarto ano, o Janelas da Fé se consagra e se fideliza às celebrações nazarenas. Um projeto criado no coração da avenida Nazaré se destaca não só pelo aconchego para os participantes, mas por ser uma conexão, um elo forte e inabalável com Nossa Senhora de Nazaré.



“Esse é um projeto pensado para ser acolhedor e uma ligação com essa fé que cada um tem. Como o nome sugere, a gente abre as janelas da nossa vida para receber Nazinha — as diversas janelas, mas principalmente a do coração. E, para que esse momento seja ainda mais marcante, levamos as pessoas para um espaço que seja também especial”, explica Luciana Dantas, idealizadora do projeto, que tem realização da Prommove Live Marketing.



Diferente dos demais anos, em 2025, as entradas do Janelas da Fé para a Trasladação e o Círio não terão venda, serão apenas para convidados. “Isso foi mais uma promessa de Nossa Senhora cumprida: permitir que o projeto seja conduzido por parceiros”, pontua Luciana.



Ao longo dos últimos três anos, o cantor Samarone Lacerda levou sua voz para ecoar as homenagens à Nossa Senhora no Janelas, e em 2025 não será diferente. Na Trasladação, ele chega com um repertório de música mariana para celebrar a Rainha da Amazônia. “Minha carreira é sempre presenteada com esses momentos especiais junto à Mãe dos paraenses, e estar mais um ano no Janelas da Fé me permite levar músicas que conectam com a fé e com essa grandiosa festa religiosa e cultural”, disse o artista.



O cantor tem uma carreira de 25 anos. Samarone Lacerda iniciou seus estudos no Instituto Estadual Carlos Gomes. Mesmo sem se considerar cantor lírico, o artista sempre foi muito ativo nos ministérios de música que animam as celebrações religiosas. Ele já participou de alguns festivais de ópera do Theatro da Paz.

Já no Círio, as homenagens musicais serão realizadas pelo Ministério Sal e Luz, que faz a sua estreia no projeto.



“Pra nós, do Ministério Sal e Luz é motivo de muita alegria estarmos pela primeira vez no Janelas da Fé, ainda mais em um ano em que comemoramos 25 anos de trabalho evangelizador, saber que agora, estamos colhendo frutos de todos esses anos, desde a gravação do nosso DVD em agosto, só temos a agradecer à Deus e a Nossa Senhora de Nazaré, por todo feito, até porque, se nós, do Sal e Luz estamos aqui, foi por causa dela em 2000, quando formamos um sexteto e fizemos a primeira acolhida dela na chegada da imagem na trasladação e que continua até hoje”, disse Antônia Costa, coordenadora geral do Ministério.



Nos três primeiros anos do Janelas da Fé, as entradas eram vendidas, mas, este ano, o projeto será todo realizado para convidados. A cada edição, os convidados, parceiros e devotos saem das calçadas das ruas de Belém para ganhar as janelas do segundo andar da sede do Paysandu. O projeto carrega, na sua essência, a tradição do povo paraense com a emoção gerada nas ruas da capital.



Por ser um momento familiar, o espaço ainda está preparado para receber as crianças com oficinas e muito entretenimento.



O Janelas da Fé se consolida na festa mariana através do patrocínio e apoio de instituições que valorizam a cultura e a fé do povo. Este ano, o projeto tem patrocínio do Governo do Pará, Sebrae, Banco da Amazônia, UNAMA, B10 Seguros, Sonho, L2B Comunicação, Rodrigues Colchões, Belágua e Norte Refrigeração. Apoiam o projeto: Jeffersom, Vintimtim, Paula Amaral, Pipoka, Blaus, Clube da Animação, Doce Tentação e Avatim.

Imagem: Divulgação