Governo zera imposto de importação de Alimentos para combater alta de preços

Medida busca conter a inflação e aliviar impacto no bolso do consumidor

O governo federal anunciou a redução a zero da tarifa de importação de nove alimentos, como parte de uma estratégia para conter a alta de preços e minimizar os impactos inflacionários na população. A decisão foi apresentada ao Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e visa aumentar a oferta desses produtos no mercado interno, tornando-os mais acessíveis para os consumidores.

Contexto econômico e inflação dos alimentos

Nos últimos meses, a inflação dos alimentos tem sido uma das principais preocupações do governo e dos especialistas de economia. Fatores como problemas climáticos, aumento dos custos de produção e transporte, além da instabilidade do mercado global, têm pressionado os preços desses produtos.

O Café e o Milho, por exemplo, sofreram altas devido a questões climáticas e problemas logísticos. A carne bovina também enfrentou encarecimento em razão dos custos da ração e do transporte.

Impactos esperados da isenção tarifária

A decisão de zerar as tarifas de importação deve amenizar o quadro econômico no Brasil, aumentando a concorrência e reduzindo preços para os consumidores finais. Especialistas apontam que a medida pode trazer alívio imediato, mas alertam que seus efeitos dependerão da demanda e da capacidade do mercado de absorver as importações.

Reações do setor produtivo

Embora a medida seja positiva para os consumidores, setores da produção nacional demonstraram preocupação. Representantes do agronegócio temem que a concorrência com produtos importados prejudique os produtores locais, principalmente os pequenos agricultores.

Por outro lado, economistas ressaltam que a isenção tarifária é uma solução de curto prazo e que o governo deve adotar medidas estruturais para fortalecer a produção nacional e reduzir a dependência de importações.

Logo a redução a zero da tarifa de importação para nove alimentos essenciais é uma resposta do governo á pressão inflacionária. A medida pode gerar um alívio temporário nos preços, mas seu impacto real dependerá da capacidade do mercado de repassar essa redução aos consumidores. Paralelamente, especialistas recomendam politicas de incentivo á produção nacional para garantir sustentabilidade do abastecimento no longo prazo.

Alimentos beneficiados pela isenção:

Azeite

Milho

Óleo de girassol

Sardinha

Biscoitos

Massas alimentícias (Macarrão)

Café

Carnes

Açúcar

Texto: Ana Monteiro/Imagem: Reprodução