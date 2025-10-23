Graesp celebra o Dia do Aviador e reafirma compromisso com a segurança pública

Em comemoração ao Dia do Aviador, celebrado em 23 de outubro, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) do Pará reforçou seu compromisso com a segurança pública e a excelência operacional. A data marca o primeiro voo realizado por Alberto Santos Dumont, em 1906, e é uma oportunidade para reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam nos céus do estado.

Durante a cerimônia, foram homenageados integrantes do efetivo que se destacaram ao longo dos anos. Entre os reconhecimentos, destaca-se a promoção da escrivã da Polícia Civil Cybelle Mota, que se tornou a primeira piloto de helicóptero da instituição no Pará e na Região Norte. Além disso, o tenente PM Kléber Barbosa e o capitão PM Édimo Coelho foram promovidos a comandantes de aeronave, evidenciando o contínuo processo de formação e valorização da equipe.

O Graesp, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), desempenha um papel fundamental na segurança pública do Pará. Com uma equipe altamente capacitada, realiza missões de resgate, transporte de órgãos, apoio a operações policiais e ações de defesa social em todo o estado. Sua atuação é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da população paraense.

A celebração do Dia do Aviador é uma oportunidade para reconhecer o trabalho árduo e a dedicação dos profissionais do Graesp, que, com coragem e competência, contribuem para a construção de um Pará mais seguro para todos.

