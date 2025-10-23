Homem é preso em Belém por envolvimento no golpe do falso boleto

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quarta-feira (22), a “Operação Último Boleto”, que resultou na prisão de um empresário do ramo de informática em Belém. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas que causaram um prejuízo de R$ 54 mil a uma empresa de serviços funerários em Rio Verde, Goiás. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos locais.

As investigações, iniciadas em junho de 2023, revelaram que os criminosos adulteraram boletos bancários e os enviaram aos setores responsáveis pelo pagamento de fornecedores da empresa vítima. Ao acessar e-mails corporativos, os golpistas modificaram os dados dos beneficiários, redirecionando os pagamentos para contas controladas por eles.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos aparelhos telefônicos, equipamentos de informática, cartões bancários, R$ 500 em espécie e um veículo de luxo. Além disso, constatou-se que o empresário preso realizou movimentações financeiras atípicas durante o período do crime, destoando de seu histórico de operações.

Os envolvidos poderão responder por furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e uso de documento falso. A Polícia Civil destaca que a ação demonstra o comprometimento das forças de segurança no combate a crimes cibernéticos e a proteção de empresas contra fraudes eletrônicas.

Para mais informações sobre a operação e outras ações de segurança pública, acompanhe as atualizações da Polícia Civil do Pará.

Imagem: Divulgação