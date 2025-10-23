quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Homem é preso em Belém por envolvimento no golpe do falso boleto

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quarta-feira (22), a “Operação Último Boleto”, que resultou na prisão de um empresário do ramo de informática em Belém. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas que causaram um prejuízo de R$ 54 mil a uma empresa de serviços funerários em Rio Verde, Goiás. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos locais.

As investigações, iniciadas em junho de 2023, revelaram que os criminosos adulteraram boletos bancários e os enviaram aos setores responsáveis pelo pagamento de fornecedores da empresa vítima. Ao acessar e-mails corporativos, os golpistas modificaram os dados dos beneficiários, redirecionando os pagamentos para contas controladas por eles.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos aparelhos telefônicos, equipamentos de informática, cartões bancários, R$ 500 em espécie e um veículo de luxo. Além disso, constatou-se que o empresário preso realizou movimentações financeiras atípicas durante o período do crime, destoando de seu histórico de operações.

Os envolvidos poderão responder por furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e uso de documento falso. A Polícia Civil destaca que a ação demonstra o comprometimento das forças de segurança no combate a crimes cibernéticos e a proteção de empresas contra fraudes eletrônicas.

Para mais informações sobre a operação e outras ações de segurança pública, acompanhe as atualizações da Polícia Civil do Pará.

Imagem: Divulgação

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Projeto ‘Rua na Arte’ leva moradores em situação de rua ao Theatro da Paz em Belém
Próximo artigo
Graesp celebra o Dia do Aviador e reafirma compromisso com a segurança pública

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,226FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315