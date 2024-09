Grande comício reúne multidão em apoio a Claudionor Moreira para prefeito de Capanema

Um grande comício realizado na noite de ontem, sábado, 31, em frente à Escola Estadual “Oliveira Brito”, no município de Capanema, reuniu uma multidão que se fez presente para apoiar a candidatura de Claudionor Moreira para prefeito e seu candidato a vice Jair Neves.

O evento contou ainda com as presenças dos candidatos a vereadores da coligação “Capanema Pode Mais”, formada pelos partidos Progressistas (PP), União Brasil, Avante, Podemos e PDT e de deputado estadual Lu Ogawa (PP). Na oportunidade, o parlamentar expressou sua confiança de que Claudionor é a melhor opção para o município.

“Tenho certeza de que com Claudionor e Jair à frente da prefeitura, Capanema seguirá um rumo de mais progresso e desenvolvimento, beneficiando a toda a população “, afirmou.

O ministro do Turismo Celso Sabino (União Brasil) enviou uma mensagem que foi exibida no telão, onde reafirma sua parceria com o candidato.

“O Claudionor sabe que pode continuar conosco no ministério ou onde quer que estejamos para apoiá-lo, por acreditarmos na sua competência e seu dinamismo para administrar essa querida cidade. Por isso estou aqui para dizer a todos vocês que podem contar conosco”, ressaltou o ministro.

Em seu discurso, Claudionor enfatizou seu compromisso com todos os cidadãos. “Sou filho deste querido município, aqui nasci, cresci, formei minha família e consolidei meus projetos de vida. Aqui, sempre procurei trabalhar e ajudar a resolver os problemas e as necessidades do meu lugar. Por isso, me sinto preparado para continuar trabalhando cada vez mais pela minha terra e pela minha gente”, ressaltou o candidato.

Imagem: Thauan de Oliveira