Boteco do Cassa será reinaugurado na quarta-feira, dia 4

O Departamento Social e Cultural do Cassazum confirmou para quarta-feira, 04, a reinauguração do tradicional “Boteco do Cassa”, a partir das 20h, para que os associados apreciem a boa música, desfrutando com seus familiares e saboreando excelentes petiscos. A atração musical será o cantor Huan, que selecionou um repertório magnífico.

Já no próximo sábado, 7, aproveitando o feriado da Independência do Brasil, os diretores da agremiação militar, sob o comando da presidente Heloisa Helena, definiram como programação o Chopp da Independência, acontecimento inédito para o quadro associado pelo fato de que terão cinco horas, saboreando a bebida pela importância de R$ 30,00, inclusive, isso abrange também os convidados.

O diretor social, Silvestre, com apoio de Heloisa Helena, disse que haverá atrações musicais que irão incrementar o evento. O primeiro se apresentar será o vocalista Marcelo Mais, conhecido nas regiões Norte e Nordeste, a partir das 14 horas, enquanto às 17 horas, a banda “Caricato” encerrará a programação através de uma atmosfera perfeita em razão de sua experiência musical para todos os momentos.

“Vamos aguardar a presença maciça dos nossos associados e convidados no sábado próximo, feriado nacional da Independência e recebendo todos com fidalguia e entusiasmo”, disse Heloísa Helena, entusiasmada pelo sucesso do evento.

A diretoria define até amanhã, segunda-feira, 02, as atrações musicais que estarão na domingueira do dia 8, que acontecerá no salão 14 Bis, a partir das 14 horas. Antes ocorrerá a abertura da programação com o DJ Júnior Muaná, considerado um dos melhores tanto da região como do Nordeste.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar