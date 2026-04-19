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Ipsos-Ipec: para 49%, Bolsonaro deve seguir em casa; 42% defendem Papudinha

Pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 8 e 12 de abril; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos

Leticia Martins, da CNN Brasil, São Paulo

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada neste sábado (18) aponta que 49% dos brasileiros consideram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve continuar cumprindo prisão domiciliar mesmo após o período de 90 dias inicialmente determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Outros 42% discordam e acham que o ex-chefe do Executivo deve retornar para a Papudinha, no Complexo da Papuda.

Segundo o levantamento, os que não sabem ou não responderam somam 9%.

Após duas semanas internado para tratar uma broncopneumonia bilateral, o ex-presidente recebeu alta e foi para casa, cumprir prisão domiciliar temporária, onde deve permanecer por 90 dias.

Para Moraes, a autorização para a domiciliar temporária do ex-presidente ocorreu devido aos problemas de saúde de Bolsonaro. Segundo a decisão, a defesa e a equipe médica devem informar, a cada sete dias, a evolução do tratamento.

Desde que foi preso no âmbito da trama golpista, Bolsonaro passou 125 dias na prisão, sendo 54 dias na Superintendência da Polícia Federal e 57 na Papudinha, ambos em Brasília.

Metodologia

pesquisa Ipsos-Ipec entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril, em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

 Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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