Há 23 anos terroristas derrubavam o World Trade Center

Quarta-feira, 11 de setembro, marca o 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando quase 3 mil pessoas foram mortas quando aviões sequestrados colidiram com o World Trade Center, o Pentágono e um campo na Pensilvânia no fatídico 11 de setembro de 2001.

Na cidade de Nova Iorque, uma cerimônia será realizada no Memorial do 11 de Setembro, onde os enlutados se reunirão como fazem todos os anos desde o ataque, para a leitura anual dos nomes das vítimas dos ataques de 1993 e 2001 ao World Trade Center. Eles também observarão um minuto de silêncio em toda a cidade às 8h46 EDT (12h46 GMT), o horário em que o voo 11 da American Airlines colidiu com a Torre Norte, com uma segunda pausa às 9h03 EDT (13h03 GMT) quando o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul.

Mais momentos de silêncio serão observados às 9h37 (13h37 GMT), quando o voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono; às 9h59 quando a Torre Sul caiu; às 10h03 (14h03 GMT) quando o voo 93 da United atingiu o solo perto de Shanksville, Pensilvânia; e às 10h28 (14h28 GMT), quando a Torre Norte desabou.

Osama bin Laden e a Al Qaeda assumiram a responsabilidade pelos ataques suicidas e uma guerra liderada pelos EUA no Afeganistão se seguiu.

TRAGÉDIA EM NÚMEROS

Estima-se que 2.996 pessoas morreram no atentado: 246 nos quatro aviões (dos quais não houve sobreviventes), 2.606 em Nova Iorque e 125 no Pentágono.

De acordo com a CNN Brasil, cerca de 11 mil bombeiros sofrem de doenças relacionadas ao World Trade Center, incluindo 3.500 que têm câncer.

Outros dados apontam que o número total de mortos cresceu ao longo dos anos por conta da exposição à fumaça e a materiais tóxicos que foram liberados durante as explosões.

Cerca de 17.400 civis estavam no complexo do WTC no momento dos ataques. Somente nas Torres Gêmeas, segundo a Autoridade Portuária de Nova Iorque, estavam 14.154 pessoas. Mas, pelo menos 1.366 pessoas morreram, pois estavam no andar do impacto da Torre Norte ou em andares superiores, e pelo menos 618 na Torre Sul, onde a evacuação havia começado antes do segundo impacto.

Entre as vEntre as vítimas identificadas estão quatro brasileiros: os engenheiros paulistas Ivan Kyrillos Barbosa, de 30 anos, e Anne Marie Sallerin, 29; a engenheira mineira Sandra Fajardo Smith, 37; e o engenheiro capixaba Nilton Fernão Cunha, 41.

Fonte: TV Canção Nova/Imagens: Reprodução