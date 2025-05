Habemus Papam: americano Robert Prevost é eleito novo papa e escolhe o nome Leão XIV para seu pontificado

Após quatro votações e a tradicional fumaça branca na Capela Sistina, o Vaticano anunciou: temos um novo papa. O cardeal americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi escolhido como sucessor de Francisco e adotou o nome de Leão XIV.

Ele é o primeiro pontífice vindo dos Estados Unidos e também o primeiro eleito de um país de maioria protestante. A escolha aconteceu nesta quinta-feira (8), após dois dias de conclave. Foram necessários pelo menos 89 votos dos 133 cardeais com direito a voto.

Nascido em Chicago, Prevost teve uma trajetória marcada pela atuação missionária na América Latina, especialmente no Peru. Lá, viveu durante o governo autoritário de Fujimori e chegou a cobrar desculpas públicas por injustiças cometidas.

Antes de ser eleito papa, ele comandava dois órgãos importantes no Vaticano: o Dicastério para os Bispos e a Comissão Pontifícia para a América Latina. De perfil discreto, é considerado um reformista alinhado ao estilo de Francisco e com forte formação em teologia e direito canônico.

A eleição de Leão XIV marca o fim do período de Sé Vacante, iniciado após a morte de Francisco, há 17 dias, devido a um AVC e insuficiência cardíaca. Agora, com um novo líder à frente, a Igreja Católica inicia um novo capítulo, com a expectativa de continuidade ou até avanço das reformas iniciadas por seu antecessor.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Fonte/ Agências internacionais

Imagem: Divulgação