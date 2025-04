Ilha de pinguins foi taxada para evitar brecha a outros países, diz Lutnick

Secretário de Comércio dos EUA comentou inclusão do território habitado apenas pelas aves e por focas na lista de taxações do presidente Donald Trump

Da Reuters

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse neste domingo (6) que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, atingiram as Ilhas Heard e McDonald para que outros países taxados não usem o território como brecha.

“O que acontece é que, se você deixar algo de fora da lista, os países que tentam basicamente arbitrar os Estados Unidos passam por esses países e vêm até nós”, disse Lutnick ao programa “Face the Nation”, da CBS News.

A ilha fica a cerca de fica 4 mil quilômetros da Austrália e é habitada apenas por pinguins e focas.

Lutnick disse, ainda, que as tarifas permaneceriam em vigor “por dias e semanas”.

“Não há adiamento. Eles definitivamente permanecerão no local [em vigor] por dias e semanas”, acrescentou a autoridade.

(Com informações de Susan Heavey, da Reuters)