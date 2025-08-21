quinta-feira, agosto 21, 2025
Ilha do Combu recebe 45 novas casas do programa Minha Casa, Minha Vida

A Ilha do Combu, em Belém, será beneficiada com a construção de 45 novas moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural (PNHR).  O investimento total é superior a R$ 33 milhões, com previsão de entrega das casas antes da COP30, que ocorrerá em novembro de 2025.  Inicialmente, as unidades servirão para hospedar visitantes da conferência e, posteriormente, serão destinadas às famílias ribeirinhas da comunidade do Combú.

Este projeto é pioneiro no Brasil, pois o PNHR financiará casas de madeira, alinhando-se à proposta de habitação sustentável.  A construção ficará a cargo da Associação Agroextrativista do Combú e da Central de Movimentos Populares (CMP).

Além das moradias, será erguida uma Unidade Habitacional Sustentável, que servirá como anexo ao projeto.  Esta unidade contará com biodigestor, telhas ecológicas e tijolos sem queima feitos de caroço de açaí, tecnologias que buscam unir aproveitamento de resíduos e redução de impactos ambientais.

A cerimônia de assinatura do contrato ocorrerá nesta sexta-feira (22), às 9h30, na Agência do Sebrae localizada na própria ilha.

O projeto é visto como um marco para a habitação rural, unindo inovação, sustentabilidade e inclusão social em uma das regiões mais simbólicas da capital paraense.

Imagem: Reprodução

