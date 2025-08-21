“Pssica”: a minissérie da Netflix que coloca o Pará no centro da história

Conheça a produção que mistura cultura paraense, mistério e suspense e já conquista o público brasileiro.

A Netflix trouxe ao público brasileiro a minissérie Pssica, uma produção que já está entre as mais assistidas da plataforma no país. Dirigida por Fernando Meirelles e seu filho Quico Meirelles, a série é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e foi filmada em locações reais de Belém e da Ilha do Marajó, no Pará. O nome da série, “pssica”, é uma gíria local que significa azar ou maldição, refletindo o clima de tensão que acompanha os protagonistas e parece os perseguir mudando o rumo de suas vidas , mostrando desde o cotidiano ribeirinho até os becos e ruas de Belém.

A trama acompanha três personagens principais, cujas histórias se entrelaçam de forma dramática. Janalice, uma jovem vítima de sequestro pelo tráfico humano; Preá, líder de gangue conhecido como “rato d’água”; e Mariangel, mulher determinada a se vingar da morte da família. Entre violência, corrupção e desafios diários, cada personagem enfrenta a sua própria “pssica”, tornando a narrativa intensa e envolvente.

O elenco combina talentos locais e internacionais. Domithila Cattete interpreta Janalice, apesar de Domithila ser paraense, sua pele clara e traços europeus geraram discussões sobre representatividade, já que a maioria da população do Pará é de pele morena ou negra. A escolha da atriz levantou debates sobre como a beleza e a identidade das nortistas são retratadas na mídia. Marleyda Soto assume o papel de Mariangel e Lucas Galvino dá vida a Preá, com participação de outros atores que completam a trama e fortalecem o clima de tensão. A atuação intensa do grupo faz com que o espectador se conecte com cada história e com a realidade da região.

Mesmo com apenas quatro episódios, Pssica já se tornou um fenômeno de audiência, superando outras produções populares da Netflix. Além de entreter, a série provoca reflexões sobre temas sérios, como violência urbana, tráfico humano e a luta diária por justiça, mostrando o Pará de um jeito que poucos conteúdos conseguem.

Para quem quer se envolver em uma narrativa cheia de emoção e conhecer mais da cultura e da vida no Norte do Brasil, Pssica é uma série imperdível. Entre mistério, drama e suspense, a produção coloca o Pará no centro da história e conquista os espectadores com sua autenticidade e força narrativa.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação