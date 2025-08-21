quinta-feira, agosto 21, 2025
Operação conjunta apreende mais de 300 tabletes de cocaína e skunk no Pará

Na manhã desta quinta-feira (21 de agosto de 2025), uma operação integrada da Polícia Civil do Pará, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de 309 tabletes de drogas 290 de skunk, uma variação da maconha com alto teor de THC, e 19 de cocaína. A ação ocorreu em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, após denúncia recebida pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

As drogas estavam escondidas em um caminhão e seriam provavelmente distribuídas em várias cidades do estado. De acordo com as autoridades, a ação é resultado de investigações que monitoram rotas terrestres usadas por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes. A operação reforça a estratégia de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região amazônica, onde a logística de transporte facilita a circulação de substâncias ilícitas.

O delegado responsável pela Denarc ressaltou que a apreensão representa um duro golpe para os traficantes locais, reduzindo o fluxo de drogas que chegaria a consumidores na capital e no interior do estado. “Cada tablete apreendido impede que drogas perigosas cheguem às mãos de jovens e adolescentes, e demonstra a importância da cooperação entre órgãos de segurança”, destacou.

Além da apreensão, os agentes também investigam a origem das drogas e os responsáveis pelo transporte. Segundo a Polícia Civil, a ação conjunta seguirá com diligências para identificar a rede criminosa por trás do carregamento. As autoridades alertam a população para denúncias de tráfico, reforçando canais de comunicação anônimos que ajudam a localizar e desarticular grupos criminosos.

Especialistas em segurança pública apontam que o crescimento do consumo de skunk e cocaína na região exige monitoramento constante, já que essas drogas apresentam alto potencial de dependência e risco à saúde. A integração entre os órgãos de fiscalização, segundo eles, é fundamental para reduzir a circulação de entorpecentes e prevenir crimes correlatos, como roubos e homicídios.

A operação desta quinta-feira demonstra a atuação coordenada entre Polícia Civil, PRF e Receita Federal, com objetivo de desarticular rotas de tráfico e proteger a sociedade, especialmente em áreas urbanas e periféricas onde a circulação de drogas é mais intensa.

Imagem: Agência Pará

