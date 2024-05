Inscrições Abertas para Mini Lab sobre Desmontagem Cênica

As inscrições para o Minilab “Desmontando a desmontagem cênica: história e epistemologias de um fazer cênico”, estão abertas até o dia 29 de maio. A iniciativa é da Casa das Artes, que pertence a Fundação Cultural do Pará.

A palestra ocorrerá no dia 31 de maio, na Sala de Dança da Casa das Artes e, via Google Met. Para a participação presencial, são disponibilizadas 30 vagas, já para o online as vagas são ilimitadas. No final da aula será entregue um certificado de participação.

O foco é debater o percurso histórico e teórico sobre a cena contemporânea, usando a desmontagem cênica para revisitar performances ou cenas de espetáculos de teatro, dança e circo, utilizando a experiência do processo criativo para refletir sobre poéticas, técnicas, conjunturas políticas e psicológicas. Tanto artistas quanto o público em geral têm a oportunidade de experimentar todo o processo criativo.

Serviço

Minilab “Desmontando a desmontagem cênica: história e epistemologias de um fazer cênico.”

Período de inscrições: de 17 a 29 de maio

Data: 31 de maio

Horário: das 19h às 22h

Local: Sala de Dança na Casa das Artes e Via Google Meet

Endereço: R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré, Belém

