Israel inicia ataques contra alvos militares no Irã; saiba mais

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram que iniciaram na madrugada deste sábado (26) (horário local) ataques contra alvos militares do Irã.

Em comunicado, as forças israelenses disseram que a ofensiva está sendo realizada em resposta a meses de contínuos ataques iranianos contra Israel, incluindo algumas ações a partir do território do Irã.

De acordo com o portal de notícias The Times of Israel, ao menos cinco fortes explosões foram ouvidas na capital iraniana, Teerã.

IMPRENSA IRANIANA RELATA “FORTES EXPLOSÕES” EM TEERÃ

A imprensa do Irã informou neste sábado (26) (horário local) que houve “fortes explosões” na capital, Teerã, depois que as Forças de Defesa de Israel anunciaram ter atacado alvos militares iranianos.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/OHAD ZWIGENBERG / POOL