Israel lança onda de bombardeios contra o Hezbollah no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram na madrugada desta terça-feira, 09, uma onda de bombardeios contra “estruturas pertencentes” à milícia xiita Hezbollah em várias zonas do sul do Líbano, informou a instituição em um comunicado. Além disso, em sua nota, Israel afirma ter atacado um “complexo de treinamento e qualificação” utilizado pela Radwan, a força de elite do Hezbollah, que era usado “para ministrar treinamento a terroristas da organização destinados a planejar e executar atividades terroristas contra tropas e civis israelenses”.

“Como parte do treinamento no complexo, os terroristas realizaram exercícios de tiro e treinamento adicional sobre o uso de diversos tipos de armas”, acrescenta a nota das FDI.

Nesse sentido, Israel considera que “os objetivos atacados e o treinamento militar realizado como preparação contra o Estado de Israel constituem uma violação dos entendimentos entre Israel e Líbano”.

“O Exército continuará operando para eliminar qualquer ameaça que se apresente contra o Estado de Israel”, conclui.

Apesar de ter completado recentemente um ano do cessar-fogo entre Israel e Líbano, os bombardeios das forças israelenses em território libanês, onde ainda mantém posições perto da fronteira, são praticamente diários e especialmente intensos há semanas. O governo de Benjamin Netanyahu justifica esses bombardeios assegurando que a milícia xiita está tentando se rearmar.

Fonte e imagem: Pleno.News com agência EFE